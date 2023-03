Casado há 52 anos, Tony Ramos recorda história inusitada sobre dia da cerimônia e se emociona

06/03/2023 | 11:10



Tony Ramos fez uma viagem no tempo durante o novo quadro do Domingão com Huck. No último domingo, dia 5, o ator recordou momentos marcantes de sua vida e entregou uma história inusitada da vida amorosa. Casado há 52 anos com Lidiane Barbosa, no dia da cerimônia, ele deixou a noiva esperando na igreja.

Mas calma que o motivo é plausível. Em 1969, o artista estava gravando a novela Nino, o Italianinho e saiu atrasado da antiga TV Tupi.

- Meu avô, no carro, falou assim: Não se preocupe. Vamos dar mais uma voltinha e o noivo já tá chegando. E foi isso que aconteceu. Estou, você é uma pessoa muito especial e merece tudo o que conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo. Fica com Deus, relembrou Lidiane no vídeo exibido no programa.

Tony ainda se emocionou em ver as fotos antigas do casal, e disparou:

- Antes que eu me esqueça. Lidiane, você é o amor da minha vida. Muito obrigado.

Em seguida, Rodrigo, o filho de Tony, revelou como é ter um pai famoso:

- Uma das coisas que é diferente de ser filho de uma pessoa famosa é que algumas oportunidades eu tive para medir o tamanho da sua fama. Quando 50 senhoras do Cazaquistão pararam você e minha mãe em Paris, cercaram você, reconheceram você. Aliás, não é todo mundo que tem um pai que conheceu dois Papas.