Isis Valverde e Marcus Buaiz vão juntos à loja de vinhos em Paris

06/03/2023 | 10:10



Isis Valverde e Marcus Buaiz estão envolvidos em boatos de romance depois de terem jantado juntos em Paris, na França. Mas, segundo informações do jornal Extra, parece que o encontro não acabou por aí. Os pombinhos ainda foram vistos juntos em uma loja de vinhos.

Na última sexta-feira, dia 3, o suposto casal foi filmado pela primeira no restaurante La Plume Rive Droite. Eles estavam sentados de frente um para um outro em um clima super romântico, que ganhou um toque ainda mais especial já que era à luz de velas.

Fontes do jornal Extra afirmaram que os dois estão se conhecendo melhor, mas ainda não têm certeza de como a relação vai se desenvolver futuramente. Vale lembrar que ambos terminaram casamentos recentemente. A atriz com André Resende e Marcus com Wanessa Camargo.