MC Guimê vence a Prova do Anjo do BBB23

04/03/2023 | 15:10



Na tarde deste sábado, dia 4, os participantes do BBB23 disputaram a tão esperada Prova do Anjo - e deram tudo de si para garantir a vitória.

Para a dinâmica, cada um dos participantes da casa mais vigiada do Brasil deveria preencher uma letra M com 16 cubos e ganhava quem conseguisse realizar a tarefa primeiro. No entanto, eles receberam três avatares com seus rostos e estariam eliminados da competição caso os perdessem.

Na dinâmica, os brothers deveriam arremessar discos que cairiam em casas numeradas de um a cinco, em que números indicavam quantos cubos os competidores ganhariam para preencher sua letra. A sexta casa era dotada do poder de eliminar um avatar de outro jogador. Um fator importante era ter precisão na hora de lançar os discos, pois eles poderiam cair e não acumular cubos.

Marvvila e Bruna começaram a prova tomando a dianteira, mas MC Guimê teve bons lançamentos e passou na frente das duas. Gabriel Santana e Domitila também reuniram todo o seu foco e aumentou sua quantidade de cubos. Desta forma, a prova foi se desenrolando de maneira acirrada. Com uma série de jogadas certeiras, Marvvila e Mosca conseguiram 13 cubos e ficaram bem perto de levar a vitória na próxima rodada. Logo atrás estava Key e Guimê com 12.

Com uma mira impressionante, o marido de Lexa acertou a quarta casa e completou exatamente a quantia necessária para ganhar a Prova do Anjo e poderá imunizar alguém na formação do paredão.

Gabriel Santana e Marvvila foram os escolhidos para o castigo do monstro, onde uma pessoa seria a marionete e a outra a controlaria enquanto estavam conectadas o tempo todo. A cantora ficou com a primeira função e o ator com a segunda. Cara de Sapato, Amanda e Ricardo foram escalados para curtir o almoço ao lado de MC Guimê.