Namorando Agatha Moreira, Rodrigo Simas assume ser bissexual: Eu nunca expus isso

04/03/2023 | 11:10



Prestes a estrear na peça Prazer Hamlet como um personagem que tem a sexualidade omitida, Rodrigo Simas decidiu abrir o jogo sobre os próprios interesses amorosos. Em entrevista ao jornal Extra, o ator falou pela primeira vez que se identifica como homem bissexual.

Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser, começou.

E continuou:

Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora.

Namorando a atriz Agatha Moreira há quatro anos, Simas explicou que não gosta de exibir nas redes sociais todos os detalhes de sua vida.

Acho que consegui encontrar um equilíbrio legal, principalmente com relação às redes sociais. Quando a gente é novo, não tem muita noção, almeja esse lugar da fama, de ser conhecido. É um prazer quando as pessoas vêm me cumprimentar pelo meu trabalho. A fama, por si só, não me enche os olhos. O que eu e Agatha mostramos nas redes sociais é consequência da nossa profissão. E eu não exibo tudo o que faço, o tempo inteiro, mas curto essa maior proximidade com o público. E a internet proporciona essa comunicação com as pessoas que gostam da gente.

Quando questionado se a atriz é o grande amor de sua vida, ele disparou:

Com toda a certeza! Estamos juntos há quatro anos e meio. Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente, algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro.

E detalhe: diferente de muitos casais, os pombinhos não pensam em ter filhos.

Eu e Agatha até conversamos sobre isso, mas pela vontade de não ter. Neste momento, pelo menos. Não sei se mudará mais pra frente. Mas, por agora, não está nos nossos planos.