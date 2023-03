Will Smith sobe em palco de premiação pela primeira vez desde o tapa em Chris Rock no Oscar 2022

03/03/2023 | 11:11



Ele está de volta! Will Smith subiu no palco de uma premiação pela primeira vez desde o Oscar 2022. O ator de Emancipation fez um discurso ao receber um prêmio AAFCA Awards, organizado pela Associação de Críticos de Cinema Negros.

Will Smith ficou afastado de premiações após a polêmica do Oscar, em que subiu no palco e deu um tapa em Chris Rock. O artista ficou enfurecido ao ouvir o comediante fazer uma piada sobre a sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Segundo informações da revista Variety, Will e outros membros do elenco e produção de Emancipation disseram algumas palavras de agradecimento no AAFCA Awards. O astro começou arrancando risadas dos presentes ao dizer

- Emancipation foi o filme individual mais difícil de toda a minha carreira. Foi tudo ao ar livre, isso é verdade.

Em seguida, Smith revelou que um dos atores decidiu cuspir em seu peito como um improviso em cena:

- Era o segundo dia de filmagem e 110 graus [equivalente a 43 graus Celsius]? Eu estava em uma cena com um dos atores brancos. O ator decidiu improvisar. Então nós estamos fazendo a cena. Eu fiz minha linha. Ele fez sua linha. E então - de improviso - ele cuspiu no meio do meu peito. O ator sentiu que o improviso tinha corrido bem. Então nós fizemos o take dois. Eu faço minha linha. Ele faz sua linha - e cospe no meio do meu peito novamente... Ao longe, ouço uma voz. E Antoine diz: Ei, vamos fazer uma tomada sem o cuspe. E naquele momento, eu sabia que Deus era real.

E finalizou:

- Quero agradecer ao Gil e à AAFCA. Quero agradecer a todos vocês nesta sala por fazerem o que fazem, mantendo nossas histórias vivas. Quero agradecer à Apple, porque o orçamento era uma coisa. E então o orçamento era outra coisa. E então o orçamento era outra coisa. E a Apple nunca vacilou. Foi a primeira vez que ouvi de um estúdio que a história era mais importante do que quanto custa para fazê-la? Eles fazem iPhones. Eles podem fazer isso.