Pelé. Os gols no Timão. O mundo chora o adeus. E o Memofut conta a história do Rei

Ademir Medici



03/03/2023 | 07:30



O Grupo Literatura e Memória do Futebol realiza amanhã a sua 150ª reunião, a segunda de 2023, e a temática central será novamente Pelé.

As reuniões do Memofut são realizadas no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol, do Estádio do Pacaembu, sempre abertas e franqueadas a todos que gostam do futebol. É de graça. Vá. Leve a bandeira e a camisa do seu time. No Memofut, torcedores de todos os times são bem recebidos e podem se sentar uns ao lado dos outros, na maior segurança e camaradagem.



PAUTA

Professor Alexandre Andolpho, coordenador do Memofut, informa:

8h30 – Aquecimento com café da manhã.

9h – Comunicações iniciais.

9h15 - “Os gols de Pelé no Corinthians”, com José Roberto Fornazza. Com pesquisa de Max Gehringer e a inestimável ajuda de Celso Unzelte, Fornazza conta a história, com fotos, dos gols que o Rei fez pelo Santos contra o Corinthians.

Fornazza é engenheiro, pesquisador de futebol, membro do Memofut e torcedor do Paulista de Jundiaí.

10h45 - Intervalo para café e foto.

11h15 - “Pelé Eterno: o falecimento do Rei em capas de jornais do Brasil e do exterior - parte 2”, com Zeca Marques.

Zeca é livre-docente em Comunicação e Esporte pela Unesp (onde atua como professor de cursos de graduação, mestrado e doutorado no campus de Bauru) e doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Membro do Memofut, Zeca sofre há 55 anos pela Portuguesa e vibra pelo Benfica.

13h - Encerramento.

NOTA DA MEMÓRIA – Há 30 anos o Diário publicava uma charge de Pelé, de autoria do cartunista Luiz Carlos Fernandes. É esta imagem que abre “Memória” hoje.

Em 1994 a notícia política mais importante era sobre o plebiscito marcado para 21 de abril, que escolheria o sistema político brasileiro. Em sua coluna, publicada pelo Diário, o jornalista Zózimo Bráulio Barrozo do Amaral escrevia: “Nem Orleans nem Bragança. Se o plebiscito escolher a monarquia, rei, no Brasil, com largo trânsito internacional, só há um. O rei Pelé”.



Foto: Luiz Romano/Divulgação

ETERNO. Pacaembu, 4 de fevereiro de 2023, a 149ª reunião do Memofut: muitas camisas e uma unanimidade, Pelé



NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

¦ 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, uma justíssima homenagem a todas elas, com uma seleção musical especial.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 3 de março de 1993 – ano 34, edição 8324

PLEBISCITO – O vereador Gilberto Frigo, de São Bernardo, defendia o presidencialismo; jornalista Armando Nogueira preferia o parlamentarismo.

CULTURA & LAZER – O cantor andreense Edson Cordeiro apresentava-se pela primeira vez na cidade. Era acompanhado da Orquestra Jovem de Santo André e do Coral Municipal, regidos pelo maestro Flavio Florence. Local: Teatro Municipal.

EM 3 DE MARÇO DE...

1903 – Em fevereiro (de 1903) foram registrados, em toda a região, então Município de São Bernardo, 43 nascimentos, sete casamentos e 24 óbitos.

¦ Da agência de notícias Havas: Roma, 2. A greve dos tipógrafos agrava-se.

1918 - Nascia João Sanches, o candidato a vereador mais votado da região nas eleições municipais de 9 de novembro de 1947.

1953 – Em reunião mantida com o prefeito Fioravante Zampol, a Comissão Executiva dos Festejos do IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo decidia acelerar os preparativos.

Aproximava-se o 8 de abril. As diversas turmas envolvidas trabalhariam ininterruptamente. Iria ser solicitada a cooperação da Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio.

1968 - Prefeitura de Santo André inaugura o Grupo Escolar Waldomiro Silveira, na Vila Guaraciaba. E a Prefeitura de Mauá inaugura o Grupo Escolar do Jardim Itapark.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Alagoa, Bandeira, Canaã, Carbonita, Chapada do Norte, Claro dos Poções, Mirabela, Nova União, Santa Rita de Ibitipoca e Varzelândia.

¦ Hoje também é o aniversário de Autazes (AM, Pão de Açúcar (AL) e Ribeirão do Largo (BA).

HOJE

¦ Dia Mundial de Orações da Mulher. Celebração móvel que ocorre na primeira sexta-feira de março, conforme foi estabelecido em 1968.

¦ Dia Nacional do Otorrinolaringologista

¦ Dia internacional dos cuidados com a audição

¦ Dia Mundial da Vida Selvagem, comemorado pela primeira vez em 2014.

¦ Dia do Seringueiro