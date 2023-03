Eliminado da Copa do Brasil, São Bernardo foca no Netuno

Pedro Lopes



03/03/2023 | 06:50



Depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o São Bernardo FC voltou a focar seus esforços no Campeonato Paulista, onde é um dos grandes destaques do torneio. Já classificado para as quartas de final, o Tigre quer manter a sequência de vitórias na competição.



Até a última partida pelo Paulistão contra o São Paulo, o São Bernardo FC acumulava sete vitórias consecutivas. O time quer manter essa sequência na última rodada da fase de grupo, ao enfrentar o Água Santa em casa, no Estádio Primeiro de Maio, no clássico do Grande ABC. A partida será às 16h do próximo domingo.

Um dia após ser eliminada, a equipe já retornou às atividades ontem, em seu Centro de Treinamentos, em Atibaia. Na ocasião, os titulares fizeram um treino regenerativo e os demais atletas trabalharam com bola normalmente.



O técnico do São Caetano, Márcio Zanardi, destacou que já projeta o próximo confronto do time no final de semana.“Não estou pensando nas quartas de final, mas sempre na partida seguinte. Nosso time estava bem desgastado, pois sair atrás do placar requer muita concentração e foco. O jogo (do Água Santa) vale a primeira colocação e precisamos ficar atentos com os cartões e suspensões, mas vamos com força máxima. Afinal são 12 jogos em 40 dias. Vamos tomar a melhor decisão para o domingo, e só depois pensaremos no Palmeiras”.



AUSÊNCIA

Ausência na partida contra o Náutico, o atacante Chrystian Barletta tem negociações para se transferir ao Corinthians após o estadual. Lucas Andrino, CEO do clube, comentou sobre a decisão de não utilizar o atleta. “(Não foi escalado) tendo em vista a negociação que está muito avançada, em vias de fechamento, e a pedido do próprio clube alvinegro. Não podemos prejudicar a negociação. Ele tem um psicológico muito bem preparado e vai continuar jogando o Paulistão enquanto o São Bernardo estiver na disputa”, afirmou.