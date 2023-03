Santo André quer bom resultado contra o Timão

Pedro Lopes



03/03/2023



O Santo André segue suas preparações para enfrentar o Corinthians, às 18h30 de amanhã, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, às 18h30. O Ramalhão quer encerrar a sua participação com um resultado positivo, após duas derrotas seguidas para o Ituano e o Mirassol, respectivamente.



O técnico Matheus Rocha pretende usar a última partida do Ramalhão no estadual como um teste para a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para o dia 30 de abril. No Paulistão, o Santo André está fora das quartas de final porque se encontra em terceiro lugar no Grupo D, junto com Palmeiras, São Bernardo FC e Portuguesa.



Para o treinador, o Timão é o melhor adversário possível para enfrentar na última rodada. “Não vejo uma semana melhor para se preparar do que um jogo com esta dimensão. Acredito que motivação e concentração serão essenciais em nossa preparação para realizar um bom jogo e dar orgulho ao nosso torcedor”, relata.



O atacante Júlio Vitor ressaltou que o jogo com o Timão traz uma grande responsabilidade para o time andreense. “É importante para conseguirmos terminar o campeonato bem. Claro que eles são favoritos, mas vamos lá para fazer um grande jogo e voltar com a vitória”, disse. Ele também afirmou que o Campeonato Paulista é uma competição muito difícil, pois todos sabem que é o estadual mais disputado do país. “O Santo André deu azar em cair em um grupo muito forte. Se estivéssemos em outro grupo, provavelmente estaríamos classificados para a próxima fase, mas o futebol é assim”.