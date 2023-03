Em meio a polêmicas, Hailey Bieber comemora aniversário de Justin Bieber

01/03/2023 | 17:10



Amor em meio a polêmicas! Além do começo de um novo mês, esta quarta-feira, dia 1º, é uma data muito especial para as fãs de Justin Bieber. Isso porque o cantor nascido em 1994 comemora seu aniversário de 29 anos de idade.

Mas, não são só as seguidores de Justin, mais conhecidas como beliebers, que ficam muito felizes com o dia do dono do hit Baby. Sua esposa, Hailey Bieber, não conseguiu esconder a felicidade de estar celebrando a data especial do amado e decidiu fazer uma linda homenagem.

Através do Instagram, a modelo publicou alguns cliques super fofos com Justin. Já na legenda, ela aproveitou para desejar as melhores coisas a Justin, deixando seus sentimentos bem claros.

[O número] 29 nunca pareceu tão bom. Feliz aniversário para você, melhor amigo! Palavras não poderiam resumir tudo o que você representa. Então, um brinde a mais alegria, mais viagens, comida saborosa, aventuras, mais paz, diversão e, acima de tudo, mais amor.

Vale lembrar que, apesar de estar fazendo postagens super fofas com Bieber, Hailey se envolveu em uma polêmica com Selena Gomez - ex do cantor. Tudo começou quando a cantora ultrapassou o número de seguidores de Kylie Jenner no Instagram.