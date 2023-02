Matheus Gianello tem parente no governo

Da Redação



25/02/2023 | 07:40



O vereador de São Caetano Matheus Gianello (PL), que na segunda-feira (27) assume o comando da Secretaria de Planejamento, irá reforçar a participação do sobrenome na administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Além do parlamentar agora no governo, sua mãe, Alexandra Elisabeth Gianello, atualmente ocupa a função de assessora da divisão financeira do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), com salário bruto de R$ 8.076,35. Ao que tudo indica, nepotismo não é um termo que preocupa o comando do Palácio da Cerâmica, muito embora a lei não permita a farra de contratação de parentes pelo poder público.

Bastidores

A turma de Marcel Munhoz

Ainda falando do município de São Caetano e de nepotismo, pegou muito mal no Palácio da Cerâmica a revelação de que o vice-presidente da Câmara Marcel Munhoz (Cidadania) tem grande quantidade de parentes empregados pelo governo de José Auricchio Júnior (PSDB), de quem Marcel é aliado. O parlamentar, aliás, avisou seus assessores, durante a semana, que iria assumir a Secretaria de Assistência Social, mas o prefeito ficou furioso com o vazamento de mais esse agrado à família Munhoz.