Ingrid Guimarães dá dicas para pessoas com mais de 40 anos de idade curtirem o Carnaval 2024: Tem que dividir em pequenas doses

23/02/2023 | 14:10



A atriz Ingrid Guimarães foi uma das inúmeras famosas que marcou presença no Carnaval da Bahia. Aos 50 anos de idade, ela contou que ficou muito cansada e, que por esse motivo, decidiu criar um manual para as pessoas que pretendem passar a folia no mesmo local em 2024.

Com muito bom humor, Ingrid contou que curtiu doze horas de festa e a sensação no final foi de coma. Pensando nisso, ela aconselhou que todos curtissem em pequenas doses:

- A gente tem que dividir o Carnaval em pequenas doses. A conta é assim: se você pula doze horas, essas doze horas equivale a uma semana de descanso. Pega 12 e divide por sete, isso se você beber com moderação. Se você for aquela que se afoga no álcool bota um mês.

Nos comentários, Ivete Sangalo mandou um recado para Ingrid:

Hahahahhahaah!!!!! Vem pro meu trio que vc vai ver o que é uma sapecada de responda, escreveu ela.

Com 30 já deu ruim pra mim kkkkkk, brincou o ex-BBB Felipe Prior.