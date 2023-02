Ponte Preta empata com o Primavera em jogo antecipado da Série A2 do Paulista

22/02/2023 | 22:43



Mesmo controlando bem o jogo e o adversário, a Ponte Preta empatou com o Primavera, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, em jogo antecipado da 13ª rodada da Série A 2 do Campeonato Paulista. Apesar do tropeço em casa, o time campineiro lidera com folga, com 29 pontos, sete na frente dos vice-líderes: Portuguesa Santista e Novorizontino, com 22 cada.

O Primavera segue com sua boa campanha, tendo agora 16 pontos e ocupando a sexta posição. Os dois gols saíram no segundo tempo. Pablo Dyego abriu o placar para a Ponte Preta e Bruno Santos, de pênalti, deixou tudo igual. Este jogo foi antecipado porque na próxima semana o time de Campinas inicia a sua participação na Copa do Brasil diante do Fluminense-PI, no Piauí.

No próximo sábado, a Ponte Preta vai enfrentar o Lemense, às 11h, na cidade de Leme, pela abertura da 12ª rodada que será toda realizada no fim de semana. O Primavera volta a campo domingo, a partir das 15h, quando recebe o Linense, em Indaiatuba.

SÉRIE A3

Em jogo atrasado da 7ª rodada da Série A3, o São José venceu por 1 a 0 o Red Bull Bragantino II dentro do estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Esta foi a terceira vitória seguida do São José, agora em nono lugar, com 12 pontos. O rival segue dentro do G-8 - zona de classificação - com 14 pontos, em sétimo lugar.