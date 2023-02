Ana Maria Braga dá detalhes de temporal em São Sebastião e fala sobre terceiro diagnóstico para Covid-19

22/02/2023 | 09:10



Ana Maria Braga surgiu nas redes sociais na última terça-feira, dia 21, para explicar o motivo pelo o qual continuará afastada do comando do Mais Você por mais alguns dias depois da folga de Carnaval. A apresentadora iniciou o vídeo falando sobre a tragédia que aconteceu em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ana estava em Barra do Sahy, praia da região, passando os dias de Carnaval com a família.

- De repente teve aquela, não posso chamar de tromba de água, porque não foi, choveu a noite inteira. Causou todo esse dano, essas mortes e essa situação que a gente tem acompanhado no litoral norte paulista. Eu achava que eu não ia conseguir voltar, estava prevista para trabalhar amanhã [nesta quarta-feira, dia 22].

Na sequência, Braga diz que ficou presa na casa onde estava pois as autoridades pediam para que ninguém tentasse sair nas ruas para evitar mais tragédias. Falando sobre a noite que passou em Maresia, Ana relembrou que estava se sentindo um pouco gripada e cansada, por isso decidiu fazer um teste de farmácia para Covid-19.

- Na noite em que isso tudo aconteceu, eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava com essa gripe que você deve notar pelo fanho da voz [...] Eu estou com uma Covid, que é uma Covid light, vou chamar assim porque eu já tive três, né? Essa é a terceira. Eu cheguei aqui [em São Paulo] comprei um remédio para gripe e falei: Deixa eu fazer um teste de Covid. Porque a gente tem que prevenir as outras pessoas.

A testagem revelou que Ana está novamente contaminada com o vírus, mas os sintomas são leves por causa das vacinas que a apresentadora recebeu.