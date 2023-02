Rainha de bateria da Terceiro Milênio, Carla Diaz comenta rebaixamento da escola: Aplaudo de pé a garra e a força que vi tão de perto

22/02/2023 | 08:10



Carla Diaz usou as redes sociais para fazer uma linda homenagem para a escola de samba da qual foi rainha de bateria no Carnaval de 2023 - a Terceiro Milênio. Depois da apuração das notas, a escola, que fez sua estreia no Grupo Especial, foi rebaixada e voltará a desfilar pelo Grupo de Acesso.

Em seu texto, ela exaltou o trabalho dos integrantes da Terceiro Milênio, principalmente da bateria.

Meu Grajaú e Terceiro Milênio primeiramente parabéns! Vocês foram vistos por infinitos olhos, vimos matérias incríveis na imprensa, elogios diversos, e por isso aplaudo de pé a garra e a força que vi tão de perto! Meu mestre, parabéns também! Nossa bateria é 10, e as notas desse quesito deixaram ainda mais evidente a energia incrível que senti todas as vezes que estive com vocês! Querido Silva, também meu agradecimento, com muito carinho, por toda sua entrega e dedicação, bem como a Miriam Moura todo corpo diretivo da escola.

Carla continou o texto agradecendo pela oportunidade de ser rainha de bateria.

Grajaú, lugar de gente tão boa, obrigada pelo carinho, vocês são calorosos, guerreiros e completamente empenhados em oferecer o melhor. O carinho que senti quando pisei na quadra da nossa escola foi indescritível! A realização do meu sonho de ser madrinha de bateria nunca sairá da memória, muito menos do coração!!!Nossa oportunidade de continuar transformando tristeza em alegria pelo Brasil segue em frente, e continuaremos fazendo isso juntos! Tenham certeza, é só o início!

Neste ano, a grande campeã do Carnaval paulista foi a Mocidade Alegre.