Bolsas da Ásia fecham em baixa, após NY sofrer tombo com temor por juros nos EUA

22/02/2023 | 07:09



As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 22, após Wall Street sofrer uma nova rodada de fortes perdas na terça em meio a temores persistentes sobre a trajetória dos juros nos EUA. O índice japonês Nikkei caiu 1,34% em Tóquio, a 27.104,32 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,51% em Hong Kong, a 20.423,84 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,68% em Seul, a 2.417,68 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,93% em Taiwan, a 15.418,77.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,47%, a 3.291,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,27%, a 2.159,82 pontos.

Na terça-feira, as bolsas de Nova York sofreram tombos de 2% ou mais, pressionadas ainda por preocupações de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) terá de manter juros elevados por mais tempo do que se imaginava, uma vez que a inflação permanece alta e outras partes da economia americana dão sinais de recuperação. Na tarde de hoje, investidores vão acompanhar de perto a ata da última reunião de política monetária do Fed.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho hoje. O S&P/ASX 200 recuou 0,30% em Sydney, a 7.314,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.