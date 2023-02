Sabrina Sato arrasa com pedrarias na avenida e posa com look diferentão no camarote da Sapucaí

21/02/2023 | 09:10



Sabrina Sato conta com uma agenda bem apertada na época do Carnaval porque desfila tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E durante a madrugada desta terça-feira, dia 21, a apresentadora saiu pela Vila Isabel e simplesmente arrasou com a sua fantasia cheia de pedrarias e uma ombreira imensa.

Mostrando um físico invejável por muitas pessoas, Sabrina Sato mostrou bastante samba no pé e foi para a avenida com uma fantasia super fresquinha e cheia de penas coloridas. Nas redes sociais, ela deu mais detalhes sobre a fantasia e escreveu: As flores são a demonstração máxima da beleza da natureza. Simbolizam a fertilidade e, portanto, a vida. Iluminadas pelo sol e nutridas pelo solo, são o mais lindo presente de Deus a renascer gloriosamente toda primavera. Hoje minha fantasia homenageia as flores das festas caipiras, dos mais lindos e tradicionais rituais brasileiros. Vamos pedir, agradecer e celebrar!

Logo depois de suar na avenida, Sabrina tratou de trocar de look e foi para o camarote usando um body de látex com desenhos de nuvem e arco-íris. Além disso, ela também combinou com o visual pulseiras coloridas de argolas e uma chapéu imenso. Uau!