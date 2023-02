Quase 20 anos depois, Gisele Bündchen recria look de 2004 para curtir Carnaval no Rio de Janeiro

20/02/2023 | 12:10



Após a notícia de que Gisele Bündchen passaria o Carnaval no Brasil, depois de anos, os fãs da top model esperaram ansiosos para ver seu visual. E surpreendendo o público, a modelo surgiu no último domingo, dia 19, recriando o look icônico que ela usou em 2004.

Na ocasião, Gisele fez um top com o abadá do camarote, usou uma calça branca e uma tira da blusa de cinto. Agora, depois de quase 20 anos, ela usou uma versão bem parecida com a dos anos 2000.

Bündchen curtiu a folia do Rio de Janeiro em um camarote na Sapucaí e foi rodeada por fotógrafos, querendo documentar essa volta triunfal. A modelo não passava a festa no país há 12 anos.