William Bonner fala sobre procedimento cirúrgico que enfrentou recentemente: Estou muito bem!

20/02/2023 | 08:10



William Bonner é um famoso que adora atualizar as suas redes sociais com novidades e até mesmo algumas brincadeiras. E durante o último domingo, dia 19, o âncora do Jornal Nacional decidiu falar sobre o seu estado de saúde.

O jornalista postou uma foto no Instagram em que aparece escrito: William Bonner é levado para o hospital às pressas!, e logo em seguida, Bonner já escreve que o título da notícia é fake e ainda fez questão de falar na legenda da publicação sobre o assunto.

Ninguém me procurou para verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia para eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto para casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada às pressas. No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde para todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao Jornal Nacional lá na firma.