Hulk testa positivo para Covid-19 e desfalca o Atlético-MG na Libertadores

19/02/2023 | 14:23



O Atlético-MG ganhou um inesperado desfalque para a estreia da Libertadores. O atacante Hulk testou positivo para Covid-19 e foi vetado pelo departamento médico do clube mineiro para o jogo contra o Carabobo, nesta quarta, na Venezuela. Por meio de suas redes sociais, o clube mineiro informou que o jogador não apresenta sintomas, mas vai seguir o protocolo de tratamento. Assim, ele segue em Belo Horizonte e sequer viaja com o restante do elenco.

A postagem, assinada pelo departamento médico, informa que todo o elenco foi submetido ao teste. "O Atlético promoveu ontem (18) a testagem de todos os atletas para a Covid-19, cumprindo os protocolos de saúde para a entrada na Venezuela. O atacante Hulk teve resultado positivo, o que o retira da relação dos convocados para partida contra o Carabobo", informa o comunicado.

A expectativa é, que com o isolamento, Hulk esteja em condições de reforçar a equipe mineira no segundo confronto com o Carabobo, marcado para o dia 1º de março, no Mineirão. No sábado, o atleta esteve em campo na vitória do Atlético-MG sobre a Patrocinense por 2 a 1 e fez um gol na partida.

No Estadual, o Atlético vem realizando boa campanha nesta fase de classificação. Com cinco vitórias e um empate e um aproveitamento de 88%, a equipe do técnico Eduardo Coudet soma 16 pontos e lidera o Grupo A.

Principal nome do elenco, Hulk vem fazendo a diferença até aqui. Além de comandar o time dentro de campo, ele é o principal artilheiro do Campeonato Mineiro com sete gols marcados.