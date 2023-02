Aos 73 anos de idade, Richard Gere é internado às pressas no México

19/02/2023 | 12:10



Richard Gere passou por um susto daqueles! O ator, de 73 anos de idade, foi internado às pressas no México, segundo informações do site norte-americano TMZ.

O ator viajou até Nuevo Vallarta para comemorar o aniversário de 40 anos da mulher, Alejandra Silva, com os filhos. No entanto, o astro acabou sendo internado e diagnosticado com pneumonia.

Ainda de acordo com o veículo, Richard passou uma noite no hospital e recebeu alta no dia seguinte. Ainda bem que não foi nada mais grave!