Gloria Groove desabafa sobre encerramento antecipado de bloco após tumultos: Estava chorando e tremendo

19/02/2023 | 11:11



Deu ruim! Gloria Groove estava arrasando no bloco Gloriosas na tarde do último sábado, dia 18, em São Paulo, mas precisou encerrar a festança de Carnaval duas horas antes do previsto por conta de tumultos e brigas.

A concentração aconteceu na Avenida Faria Lima, na Vila Olímpia, sendo que a folia estava sendo comandada por ela ao lado de Valesca Popozuda e arrastou uma multidão ao local. Entretanto, em determinado momento, a apresentação precisou ser interrompida ao menos três vezes, segundo informações da Globonews, fazendo com que ela desabafasse com a emissora:

- Os momentos finais foram estressantes para parar o show. Estava entre a cruz e a espada. Eu estava chorando e tremendo, e a Valesca disse que eu não poderia estar com esse peso nos meus ombros. Sinto que foi a coisa certa cessar, disse Gloria.

Em nota, a Polícia Militar informou que recomendou ao município o término antecipado com objetivo de resguardar a segurança da população devido à alta concentração de pessoas em um só local.

Gloria ainda comentou sobre a frustração com o ocorrido.

- A gente se prepara para fazer um evento assim e é claro que é pensado na grandeza e no brilho de fazer tudo da melhor forma possível, e principalmente de brilhar de uma forma melhor que as últimas vezes. O foco é no progresso. Claro que a gente não quer botar a segurança das pessoas em risco, e é preocupante a gente assistir lá de cima as coisas acontecendo. Do mesmo jeito que é maravilhoso quando está tudo acontecendo com todo mundo curtindo numa boa.

Lembrando que a cantora estava vestida com uma fantasia inspirada em Buzz Lightyear, personagem da série de filmes Toy Story. Demais, né?