Gilberto faz 'hat-trick' e deixa o Cruzeiro na liderança do Grupo C do Mineiro

18/02/2023 | 21:12



Com três gols, o chamado "hat-trick", do experiente centroavante Gilberto, o Cruzeiro goleou o Villa Nova, por 4 a 0, neste sábado, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Com oito pontos, a equipe celeste saiu da lanterna e agora divide a liderança do Grupo C com o Tombense, que mais cedo empatou por 2 a 2 em casa com o Democrata-SL, por 2 a 2.

O saldo de gols do Cruzeiro é melhor do que o do Tombense - 2 a 1 - e por isso os cruzeirenses lideram pelos critérios de desempate. A vitória também alivia a pressão e abre a perspectiva de terminar a fase na liderança para garantir vaga nas semifinais do Mineiro. O Villa Nova é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos.

Aos 33 anos, Gilberto acha que tudo está acontecendo naturalmente. Tanto a sua evolução, como do time. Ele já tinha disputado três jogos sem marcar e agora, de uma vez, anotou três gols. "Eu mesmo não estava ansioso, porque nosso time vem trabalhando bastante. Agora estou melhorando na parte física e o time também vai crescer", comentou o artilheiro da noite, agora goleador do Cruzeiro no Estadual.

O primeiro gol saiu aos 28 minutos, quando ele pegou o rebote do goleiro Thiago Braga. Um gol comemorado ao seu estilo, com uma cambalhota. O segundo foi mais bonito, porque Gilberto foi lançado em velocidade na área, driblou o goleiro e depois um zagueiro antes de finalizar. A bola ainda passou entre as pernas do goleiro Thiago Braga, aos 39 minutos.

O terceiro gol aconteceu no início do segundo tempo, quando Kaiki foi derrubado na área: pênalti. Gilberto assumiu a responsabilidade, pegou a bola e chutou com categoria. O goleiro caiu do lado esquerdo e a bola entrou do outro lado, aos 12 minutos.

Depois disso, não teve mais jogo. O Cruzeiro tirou o pé, enquanto o Villa Nova evitou sair para não tomar mais gols. Mesmo assim, Mateus Vidal marcou o quarto gol aos 39 minutos quando apareceu na pequena área para apenas completar de chapa o cruzamento rasteiro de Bruno Rodrigues.

FICHA TÉCNICA:

VILLA NOVA 0 X 4 CRUZEIRO

VILLA NOVA - Thiago Braga; Cleiton Silva, Alex Paulino, Renan e Sandro (Ruan Pablo); Gabriel Santos (Henrique), Jorginho, Dodô (Michel); Léo reis, Wesley Hiago e Luan (Thomazel). Técnico: Cícero Júnior.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Oliveira, Neris (Machado) e Reinaldo; Ian Luccas, Neto Moura, Kaiki (Rafael Bilu) e Wallison (Wesley); Daniel Júnior (Mateus Vital) e Gilberto ( Daví). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Gilberto, aos 28 e aos 39 minutos do primeiro tempo. Gilberto (pênalti), aos 12, e Mateus Vital, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan, Michel e Gabriel Santos (Villa Nova); Rafael Bilu (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).