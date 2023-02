Mönchengladbach apronta para cima do Bayern de novo e Alemão pode ter novo líder

18/02/2023 | 13:54



O Campeonato Alemão pode ter novo líder neste domingo, caso o Union Berlim supere o Schalke 04 em seus domínios. Ainda na ponta, o Bayern de Munique permaneceu com os 43 pontos - um na frente do segundo colocado - ao chegar ao quinto jogo sem vitória diante do Borussia Mönchengladbach. A pedra no sapato dos bávaros voltou a surpreender, com 3 a 2 neste sábado, no Borussia Park.

Encarar o Mönchengladbach ultimamente não anda sendo nada fácil para o Bayern de Munique. O time bávaro vinha de quatro partidas sem triunfos no confronto (dois empates por 1 a 1 e derrotas por 2 a 1 no Alemão e 5 a 0 na Copa da Alemanha) e só havia vencido na casa do rival duas vezes nos últimos oito anos.

O jogo no Borussia Park começou com os visitantes em enorme postura ofensiva, abusando o fim do tabu e defendendo a liderança isolada no campeonato. Mas, logo aos 8 minutos, o time de Julian Nagelsmann ficou em desvantagem numérica. Lançamento longo da defesa para Alassame Plea, que sairia na cara do goleiro Sommer. Último homem, o zagueiro Upamecano derrubou o atacante e levou o vermelho direto.

Com um a menos, o Borussia Mönchengladbach não demorou a abrir o marcador. Stindl fez 1 a 0 aos 13 em cobrança de falta ensaiada. Hofmann bateu cruzado, para trás, e o camisa 13 pegou de primeira, mandando no canto de Sommer.

Nagelsmann sacrificou o atacante Thomas Müller para recompor a defesa com Cancelo. Mesmo enfraquecido na frente, o Bayern buscou o empate ainda no primeiro tempo, com Choupo-Moting escorando o bom cruzamento de Davies.

O Mönchengladbach voltou do intervalo disposto a reassumir vantagem no placar e foi ao ataque. A pressão surtiu efeito com gol em nova bela jogada, aos 13 minutos. Alassame Plea recebeu na ponta direita e cruzou para trás, achando Hofmann livre.

"Dono do jogo", Hofmann ainda serviu Marcus Thuram, que ampliou já na reta final da partida, apenas mandando para o fundo das redes, e praticamente selando a vitória. Nos acréscimos, Mathys Tel ainda diminuiu, mas já era tarde e a festa foi mesmo do Mönchengladbach.

Nos outros jogos do dia, o Stuttgart fez 3 a 0 no Colônia, enquanto o RB Leipzig superou o Wolfsburg, fora de casa, pelo mesmo placar. Já o Freiburg, também como visitante, somou três pontos com 2 a 0 diante do Bochum.