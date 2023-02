Sabrina Sato desfila vestida de dragão pela Gaviões da Fiel e dispara: Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge

18/02/2023 | 08:10



Agora é para valer! Os desfiles do grupo especial das escolas de samba de São Paulo rolaram na noite da última sexta-feira, dia 17, e na madrugada deste sábado, dia 18. E uma das musas do Carnaval, Sabrina Sato desfilou mais um ano à frente da bateria da Gaviões da Fiel. Para o momento especial, ela resolveu representar o dragão de São Jorge.

Sabrina encarou mais uma maratona de samba no pé durante o desfile e usou uma fantasia intitulada Dragão de São Jorge, produzida pelo estilista Henrique Filho, que assina todas as suas fantasias de Carnaval. O look contou com styling de Pedro Sales e beleza Krisna Carvalho.

Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum! @gavioesoficial Santo guerreiro adorado em diversas partes do mundo e por gente de diferentes crenças, São Jorge, hoje, abençoa e protege o desfile da nação corinthiana no Anhembi. Entraremos na avenida com a força e a determinação de São Jorge. Unidos pela paixão pelo Carnaval e pela fé em Jorge, vamos fazer história essa noite, disse ela antes de entrar na avenida.

Em busca de seu quinto título, a escola foi a última a desfilar, com o enredo Em nome do pai, dos filhos, dos espíritos e dos santos... amém!