Pequenos produtores paulistas poderão ter aplicativo para mercado digital

19/02/2023 | 00:01



A Fundação Vanzolini quer ampliar o mercado eletrônico para que fique mais acessível aos pequenos produtores e, por extensão, aos comerciantes, permitindo que eles consigam vender seus produtos com mais facilidade em suas regiões através do uso de aplicativo. Para o secretário de Agricultura do Estado, Antonio Junqueira, o plano de ampliar o mercado digital é essencial para melhorar a vida de pequenos e médios produtores. A Fundação Vanzolini é uma organização sem fins lucrativos, criada e gerida por professores do departamento de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo (Poli-USP).

Em alta

As exportações do agronegócio atingiram US$ 10,23 bilhões em janeiro deste ano, alta de 16,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Ministério da Agricultura. É o primeiro ano em que o valor das exportações do setor ultrapassa os US$ 10 bilhões para os meses de janeiro. Com esta cifra, as vendas externas do agronegócio representaram 44,4% do valor total exportado pelo Brasil.

Pós-covid

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) avançou 1,3% em fevereiro, descontados os efeitos sazonais, e atingiu o maior nível (95,7 pontos) desde o início da pandemia de Covid-19. O índice é apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) desde 2011. “Isso aponta que os consumidores em geral esperam condições de consumo melhores nos próximos meses, reflexo da inflação mais controlada que no período anterior, o que acaba gerando maior satisfação em relação à própria renda”, afirma o presidente da entidade, José Roberto Tadros.

Tecnologia no Vale

O primeiro nanossatélite totalmente desenvolvido pela indústria brasileira está pronto para ser lançado à órbita da Terra. O equipamento foi feito em São José dos Campos pela Visiona Tecnologia Espacial, joint-venture entre a Embraer e a Telebras. Desde 2018, o nanossatélite vem completando longos e complexos ciclos de testes no Laboratório de Integração e Testes do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Carro elétrico no Brasil

Levantamento da McKinsey & Company aponta que a frota de automóveis e comerciais leves brasileira deve atingir 11 milhões de unidades em 2040, o que representará mais de 20% da frota circulante de veículos atual e um mercado de US$ 65 bilhões. “Estimamos que os veículos elétricos respondam por 55% das vendas em 2040”, diz o especialista Daniele Nadalin. Segundo ele, a pesquisa identificou que o brasileiro se mostra aberto a tecnologias de mobilidade que minimizem o impacto ambiental dos deslocamentos, já que 44% dos entrevistados buscam uma alternativa sustentável para seus trajetos (contra 33% da média mundial) e 24% se consideram entusiastas da mobilidade livre de emissões (18% na média mundial). (Mercado & Consumo)

Sustentabilidade

O Parlamento Europeu aprovou lei que proíbe a venda de carros novos movidos a combustão nos 27 países membros da União Europeia a partir de 2035. A proposta faz parte do esforço do bloco para combater as mudanças climáticas e acelerar a transição para veículos elétricos. Até 2035, as montadoras deverão eliminar 100% as emissões de carbono dos novos veículos. Carros e vans novos vendidos a partir de 2030 terão que cumprir. respectivamente, um corte de 55% e 50% nas emissões. (Automotive Business)

Startups em Piracicaba

A venture builder WBGI vai investir R$ 1 milhão em duas startups de Piracicaba focadas no desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio. As beneficiadas serão a Arbotech, que tem foco na criação de plantas nativas para reflorestamento, além de frutíferas e extrativas, e a LPG Plant Grow, que desenvolve projetos de clonagem de plantas com alto valor agregado, como o lúpulo, baunilha e mirtilo. As duas startups estão incubadas na EsalqTec, órgão da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) que fomenta o desenvolvimento científico e o empreendedorismo no agronegócio. (Jornal de Piracicaba, Rede APJ).

Rio Claro: investimentos

Quatro empresas anunciaram investimentos em Rio Claro. A DPV Produtos Químicos no valor de R$ 1,5 milhão, a Arkema Coatex Brasil R$ 3 milhões, a Schobell R$ 1 milhão e o Grupo Primos, R$ 8,7 milhões. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofolletti, comemorou: “É uma demonstração de confiança do empresariado no potencial do nosso município”.

Pesquisa paulista

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) descobriram um mecanismo celular associado à formação de tumores adrenocorticais (localizados nas glândulas suprarrenais ou adrenais) em crianças. Estudos realizados em cultura celular e em camundongos mostraram, pela primeira vez, que a ativação do gene que codifica o receptor da vitamina D (VDR) induz efeito antitumoral nesse tipo de câncer. O achado aponta um caminho para o desenvolvimento de novas terapias para a doença. Atualmente a única opção terapêutica é a remoção cirúrgica dos tumores. (Agência Fapesp)



