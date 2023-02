Maraisa revela possíveis relações amorosas com celebridades e interação com Sergio Marone chama atenção

17/02/2023 | 15:11



Como você acompanhou aqui pelo ESTRELANDO, Maiara e Maraisa lançaram uma música nova, Felizes Para Sempre, e estão causando nas redes sociais para divulgar o lançamento. Maraisa publicou um vídeo com diversas fotos entre ela e ex-namorados, sem mostrar o rosto dos amados.

Mas de acordo com o Metrópoles, parece que não foram todos os amados da cantora que gostaram da brincadeira. Raimundo Eudes teria deixado de seguir a conta de Maraisa no Instagram, seguindo apenas o perfil da dupla.

Além do vídeo cobrindo o rosto dos ex-namorados, Maraisa postou em seu Twitter mais um vídeo com sua música nova. Dessa vez, a cantora deixou os seguidores um tanto quanto confusos ao usar celebridades conhecidas como Danilo Gentili, Cesar Menotti e Sergio Marone na trend. A dúvida que fica é: será que tudo isso foi apenas uma brincadeira ou esses realmente são ex-amores de Maraisa?

O ator Sergio Marone e a cantora até interagiram respondendo a brincadeira:

Felizes Para Sempre? Existe isso? Agora, ex para sempre existe, e eu sou um deles. Sempre aqui, pronto pra te levar aos céus e fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo, mesmo que por alguns momentos, como aqueles em que os nossos mundos se tornaram um só, publicou Sergio.

Sérgio, você é o único ex com quem eu voltaria, não era para termos terminado, foi você quem quis assim. Você trabalha demais e não quis me acompanhar nos shows, isso realmente esfriou a relação, mas sinto que a gente tem volta. A porta do meu coração sempre estará aberta para você, respondeu Maraisa.