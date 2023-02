Paolla Oliveira invade baile de Carnaval com Diogo Nogueira e tasca beijão no namorado

17/02/2023 | 11:11



É muito amor! Paolla Oliveira colocou vestido de franja e foi curtir o show de Diogo Nogueira no baile Clube do Samba, que aconteceu na noite de quinta-feira, dia 16, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. A atriz subiu ao palco e dançou ao lado do namorado, que ainda teve um beijo roubado. Fofos, né?

Paolla já é figurinha tarimbada no Carnaval. Ela é a Rainha de Bateria da Grande Rio, por isso, samba no pé nunca foi um problema para ela. Em imagens do evento, divulgadas por fãs nas redes sociais, a atriz aparece sorridente dançando ao som dos maiores sucessos de Nogueira.

Além do cantor, a festa ainda contou com a cantora Maria Rita, que é Madrinha do Cordão da Bola Preta, um dos mais tradicionais blocos de Carnaval brasileiros.