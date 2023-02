Trânsito nas estradas no carnaval: Veja o movimento esperado nas vias paulistas

17/02/2023 | 07:02



A polícia rodoviária e os órgãos de trânsito do Estado de São Paulo vão usar mais de 3 mil câmeras para monitorar o tráfego nas rodovias paulistas durante o carnaval. A previsão é de que mais de 7 milhões de carros trafeguem pelas principais estradas que cortam a capital paulista em direção o interior e ao litoral a partir desta sexta-feira, 17.

Será dada atenção especial a possíveis casos de embriaguez ao volante. Como há previsão de chuvas, as concessionárias vão orientar sobre os cuidados ao dirigir durante as tempestades.

Só nas rodovias estaduais devem circular 5,4 milhões, sendo 4,1 milhões na malha concedida. Cerca de 1,3 milhão usarão as rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e 2 milhões as rodovias federais - Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt. O movimento fica mais intenso a partir das 15 horas desta sexta e as estradas continuam cheias durante todo o sábado, 18.

Muitos foliões vão passar o carnaval nas praias. A previsão é de grande volume de tráfego em direção ao litoral. Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes devem passar 570 mil veículos. A Operação Descida, com sete pistas no sentido do litoral e três para a capital, pode ser acionada ainda na parte da manhã desta sexta. Na Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte, são esperados 226 mil veículos. O recorde de tráfego no Carnaval está previsto para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que deve receber 1,5 milhão de carros.

No sentido do interior, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes terá 1 milhão de veículos e o Sistema Castelo-Raposo, outros 835 mil. O movimento maior nas rodovias federais será na Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte: 900 mil veículos. Outros 810 mil pegam a Régis Bittencourt, entre a capital paulista e Curitiba (PR), e 330 mil saem de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro.

Álcool e chuva

A Polícia Rodoviária Federal informou que vai usar equipamentos para detecção de alcoolemia (embriaguez) ao volante, já que, segundo a PRF tende a ocorrer aumento no consumo de bebidas alcoólicas no período do carnaval.

Haverá também ações nas rodovias federais paulistas para prevenção de acidentes. Nas rodovias estaduais, o Comando de Policiamento Rodoviário informou que o efetivo foi aumentado para monitorar o trânsito e o comportamento dos motoristas, inclusive com o suporte das câmeras.

Com a previsão de chuvas fortes em regiões do interior e no litoral, os motoristas deve ficar atentos a eventuais avisos de interdição. Trechos de serra da Tamoios podem ser fechados por medida de segurança quando o volume acumulado de chuva for alto.

A Rio-São Paulo, entre Bertioga e Ubatuba, também é sujeita a deslizamentos. Na Régis Bittencourt, a concessionária pede atenção redobrada na Serra do Cafezal, do km 336 em Juquitiba, ao 370, em Miracatu, na Serra do Azeite, entre Cajati e Barra do Turvo, e na Serra Bica da Onça, na divisa entre São Paulo e Paraná.