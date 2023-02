Internacional maraca duas vezes no segundo tempo e supera o São José no Gauchão

16/02/2023 | 23:38



O Internacional fez valer o mando de campo na noite desta quinta-feira e superou o São José, por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na abertura da oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Pedro Henrique e Lucca marcaram os gols da partida no segundo tempo.

A vitória mantém o Internacional invicto no Estadual, agora com quatro vitórias e quatro empates. É o vice-líder, com 16 pontos, cinco atrás do líder Grêmio, que ainda jogará na rodada. O São José segue em quinto lugar, com nove.

Com bola rolando, Internacional e São José não fizeram um bom primeiro tempo, mas ambos quase abriram o placar em chutes que pararam no travessão. O futebol abaixo do esperado deixou o técnico Mano Menezes bastante insatisfeito à beira do gramado antes do intervalo.

O Internacional chegou com perigo logo aos 11 minutos, quando Pedro Henrique recebeu lançamento e finalizou no travessão. Só que os donos da casa não mantiveram o ritmo e tiveram a resposta na mesma moeda, aos 27, quando Matheuzinho arriscou de muito longe e carimbou a trave de Keiller.

No segundo tempo, o Internacional aumentou as investidas, teve mais tranquilidade e abriu o placar aos 20 minutos. Alan Patrick finalizou em cima da marcação, a bola sobrou para Wanderson e ele deu ótima assistência para Pedro Henrique, que finalizou na saída do goleiro.

O gol deu mais tranquilidade ao Internacional, enquanto o São José precisou se expor, mas sem efetividade com a bola nos pés. Tanto é que o Internacional fez o segundo gol aos 38 minutos. Carlos de Pena cobrou falta e Lucca cabeceou para as redes, dando números finais ao confronto.

O Internacional volta a campo no sábado para enfrentar o Aimoré, às 16h30, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Enquanto o São José, no domingo, receberá o São Luiz, às 19 horas, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 SÃO JOSÉ

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado (Rodrigo Moledo) e Renê; Baralhas (Johnny), Carlos de Pena, Maurício e Wanderson (Lucas Ramos); Pedro Henrique (Lucca) e Alemão (Alan Patrick). Técnico: Mano Menezes.

SÃO JOSÉ - Fábio; Mateus Pivô, Tiago Pedra (Ryan), Jadson, Bruno Jesus (Thiago Santos) e Marcelo Nunes; Samuel (Lissandro), Karl e Thayllon; Matheusinho (Thiaguinho) e Zé Andrade (Netto). Técnico: Thiago Gomes.

GOLS - Pedro Henrique, aos 20, e Lucca, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Erico Andrade de Carvalho (RS).

CARTÕES AMARELOS - Mercado, Renê, Baralhas Pedro Henrique e Lucca (Internacional); Ryan, Jadson e Karl (São José).

PÚBLICO - 10.812 pagantes.

RENDA - R$ 152.206,00.

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.