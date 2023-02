GWM mostra cartão de visita com o Haval H6 GT

Nilton Valentim



A chinesa GWM mostrou seu cartão de visitas ao público brasileiro. A marca, que chegou ao Brasil no ano passado, apresentou o Haval H6 GT PHEV AWD 2024, o modelo híbrido plug-in que, impulsionado pela tecnologia e-Traction, que é composta por um motor 1.5 turbo a combustão e dois motores elétricos, entrega 393 cv de potência combinada e vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Em duas voltas pelos 4.309 metros do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, deu para sentir que os chineses não estão para brincadeira. O carro mostrou que é bom de curvas e de retas. Principalmente quando configurado para o estilo de condução esportiva. Na modalidade confort, ficou mais ‘mole’ e deu um pouco de trabalho nas curvas, mas isso já era esperado.

“O Haval H6 GT é um híbrido plug-in único no mercado. Ele alia design esportivo exclusivo, performance surpreendente e um modo de condução elétrica de 170 km, sem igual no mercado brasileiro. Nenhum outro oferece a real experiência de um carro elétrico com a liberdade de um modelo híbrido”, explica Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer da GWM Brasil.

A autonomia é um dos principais pontos a serem destacados na apresentação da GWM. Segundo a empresa, o Haval H6 percorre 1.052 quilômetros com a bateria 100% carregada e com o tanque de gasolina completo. A média de consumo é de 27 km/l.



A bateria do carro pode ser recarregada tanto em corrente alternada (AC) como em corrente contínua (DC), que costuma ser exclusividade de veículos 100% elétricos. O tempo mínimo de recarga AC (0 a 100%) é cerca de 5 horas (taxa máxima de 6,6 kW/h) e de recarga DC (10% a 80%) é cerca de 29 minutos (taxa máxima de 48 kW/h).

A tecnologia e-Traction foi concebida para que os dois motores elétricos sejam as unidades principais de tração, deixando o motor a combustão como apoio, para atuar em condições específicas. Por isso, o 1.5 turbo funciona na maior parte do tempo como um gerador para fornecer energia para a bateria de 34 kWh. Em situações excepcionais, ele pode também gerar tração para o eixo dianteiro, geralmente em condições de uso rodoviário ou em caso de demanda total de torque, mas sempre em conjunto com os motores elétricos.

O Haval H6 GT que será oferecido no Brasil será equipado com freios a disco nas quatro rodas (ventilados no eixo dianteiro) e rodas de liga leve de 19 polegadas na cor preta, calçadas unicamente por pneus Michelin na medida 235/55 R19. Destacam-se ainda as pinças de freio e emblema GT na cor vermelha, além de todos os logotipos pretos na tampa traseira e emblema Haval com fundo preto na grade frontal.



Seu interior também foi adaptado para se adequar às preferências do consumidor local. Há acabamentos internos que simulam fibra de carbono e revestimento de tecido suede em bancos, portas, console e painel, além da exclusiva câmera de reconhecimento facial, que tem a função de monitorar o nível de fadiga e distração do motorista e ainda de fazer a personalização dos ajustes nos sistemas de condução e conectividade do veículo. A suspensãofoi retrabalhada para suportar as condições das estradas brasileiras e se adequar aos hábitos e preferências dos motoristas locais.

O sistema de direção também recebeu atenção especial. Houve ajustes no nível de maciez da assistência elétrica e na relação de giro do volante, para tornar suas respostas mais rápidas e diretas.

O Haval H6 GT será comercializado no Brasil em uma versão única de equipamentos, com o mais elevado nível de condução semiautônoma disponível no seu segmento. O híbrido plug-in será equipado sempre com o mesmo pacote tecnológico, que trabalha em conjunto com as cinco câmeras e 14 radares distribuídos ao redor do veículo, oferecendo acesso aos mais avançados recursos de direção ativa.

Entre eles se destacam o piloto automático adaptativo (ACC) com função Stop & Go, frenagem automática de emergência (inclusive para pedestres, bicicletas, motos), frenagem automática de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, alerta de perigo de abertura de portas, reconhecimento de placas de trânsito, Auto Reversing Assistance, Parking Assist para vagas paralelas e em 90° (com controle automático de direção, freio e acelerador) com câmera 360º.

Entre os recursos exclusivos da GWM, estão o Desvio Inteligente ou Smart Dodge, que faz um leve desvio quando o veículo passa ao lado de caminhões, e o Smart Cornering, uma função do ACC que identifica o raio da curva à frente, faz a redução automática da velocidade e, ao sair da curva, volta a acelerar para a velocidade de cruzeiro.

Também estão incluídos no projeto itens de tecnologia, segurança e conforto, como update de software pela nuvem (Over The Air), comando do veículo pelo celular, teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags, tampa do porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença, head-up display de alta definição, cinco entradas USB, carregador de celular por indução (wireless) de 15 W e freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold. O Haval H6 GT traz ainda como exclusividade um sistema de som equipado com um subwoofer de 100 W fornecido pela JBL.

INOVAÇÃO NAS VENDAS

A GWM iniciou a pré-reserva da linha Haval H6 PHEV em sua loja virtual dentro do Mercado Livre. Os interessados em adquirir um H6 Premium ou um H6 GT, já no ano-modelo 2024, poderão fazê-lo deixando um adiantamento de R$ 9.000, que poderá ser pago por Pix ou boleto e ficará depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre.

Quem fizer o depósito do adiantamento poderá selecionar uma das unidades (inclusive a cor da carroceria) que foram produzidas no início do ano e já foram embarcadas na China, com data de chegada ao Brasil programada para o mês de abril, quando serão entregues aos clientes.

A parceria da GWM com o Mercado Livre garante que o consumidor poderá desistir da compra do Haval H6 a qualquer momento até a hora da entrega do seu veículo. Nesse caso, o reembolso será rápido e sem burocracia. Após a solicitação da desistência da compra, o reembolso para quem pagou no Pix cai no domicílio bancário do cliente, enquanto o reembolso do boleto cai na conta digital do consumidor do Mercado Pago.

A compra é válida para qualquer cidade do território nacional e está limitada a uma unidade para cada CPF ou CNPJ. A pré-reserva pode ser feira na página da GWM dentro do Mercado Livre, disponível neste link: www.mercadolivre.com.br/a/store/gwm.

Por enquanto, os preços oficiais não foram divulgados, o que será feito apenas no mês de março, quando será aberta oficialmente a pré-venda da linha GWM Haval H6 2024. A entrega das primeiras unidades está confirmada para abril.

A empresa quer mudar também a forma de ter acesso ao carro. Diferentemente do tradicional, que o comprador vai à concessionária buscar seu veículo, a GWM fará a entrega no endereço do proprietário.