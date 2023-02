Água Santa vence o Red Bull Bragantino e se mantém no topo do Grupo B

15/02/2023 | 17:30



No duelo de vice-líderes, o Água Santa levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino, em jogo isolado na tarde desta quarta-feira (15), na sequência da nona rodada do Campeonato Paulista. No Distrital de Inamar, em Diadema, os donos da casa venceram pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de Bruno Mezenga. Com o triunfo, o Água Santa se reabilitou da derrota para o Palmeiras por 1 a 0 e chegou aos 14 pontos no Grupo B.

O Red Bull Bragantino não vence há dois jogos e perdeu a liderança do Grupo A, para o Botafogo, que venceu o São Bento na terça-feira, por 1 a 0. Ambos somam 14 pontos, mas o time de Ribeirão Preto leva vantagem no saldo de gols: 1 a 0.

A primeira etapa começou morna, com as duas equipes se estudando bastante. Jogando diante de seu torcedor, o Água Santa teve a primeira chance. Completando 100 jogos, o meia Luan Dias arriscou de longe e assustou o goleiro do Red Bull Bragantino.

O lance animou os donos da casa. Trocando passes e ocupando o campo de ataque. Com marcação alta, o time dificultava a saída de bola adversária e já armava o contra-ataque. A estratégia só foi surtir efeito aos 38 minutos, quando Bruno Mezenga abriu o placar.

O atacante recebeu o lançamento de Igor Henrique atrás da defesa e avançou. Já dentro da área, tirou o Andrés Hurtado da jogada e, com categoria, bateu cruzado para vencer o goleiro Maycon. O Bragantino reclamou da posição do atacante na hora do passe, mas após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

O gol animou ainda mais o Água Santa. Antes do fim da primeira etapa, Lelê cruzou e Bruno Mezenga cabeceou, a bola fez curva no alto e bateu no travessão. Por pouco não aumentou o marcador, antes da ida ao intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino esteve mais disposto. Correndo atrás do prejuízo, mostrou mais vontade. Matheus Fernandes chutou de longa distância para boa defesa de Gabriel Mesquita.

A partir daí, os minutos iniciais ficaram lá e cá. O Água Santa respondeu com Patrick Brey, também de fora da área. No ataque seguinte, Artur cabeceou para dentro da área, mas Alerrandro não chegou a tempo de finalizar. No contragolpe, Lelê quase ampliou. Na sequência, Gabriel Medina evitou o empate do Bragantino, em chute de Thiago Borbas.

Após a blitz inicial, o Água Santa baixou as linhas e fortaleceu a marcação. Sem conseguir furar o bloqueio, o Bragantino começou a encontrar dificuldades na hora de finalizar. Nem mesmo quando Caixinha colocou quatro atacantes em campo.

Aproveitando os contra-ataques, Júnior Todinho quase definiu a partida. O atacante recebeu na área, com as pontas dos dedos, Maycon desviou para escanteio. Já no abafa, o Red Bull Bragantino começou a levantar bolas na área e chutar de longa distância. Nenhuma finalização, porém, levou perigo ao gol do Água Santa, que controlou a partida nos acréscimos, à espera do apito final.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Palmeiras, na Quarta-feira de Cinzas, às 21h35, no Allianz Parque, na capital paulista. Enquanto isso, o Água Santa atua no Sábado de Carnaval, às 16h00, contra a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

ÁGUA SANTA - Gabriel Mesquita; Reginaldo, Joílson, Didi (Marcondes) e Gabriel Inocêncio; Kady (Thiaguinho), Igor Henrique, Patrick Brey (Bruno Xavier) e Luan Dias; Ronald (Lelê) (Júnior Todinho) e Bruno Mezenga. Técnico: Sérgio Simões (auxiliar).

RED BULL BRAGANTINO - Maycon; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick (Guilherme Lopes) e Natan; Matheus Fernandes (Praxedes), Jadsom Silva e Gustavinho (Thiago Borbas); Artur, Sorriso (Vitinho) e Alerrandro (Popó). Técnico: Pedro Caixinha.

GOL - Bruno Mezenga, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Júnior Todinho, Bruno Xavier e Reginaldo (Água Santa); Natan (Bragantino).

RENDA - R$ 32.055,00.

PÚBLICO - 1.869 pagantes (1.950 total).

LOCAL - Distrital do Inamar, Diadema (SP).