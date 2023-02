Carol Dias se derrete ao ver filha recém-nascida com enteados: Muito amor

15/02/2023 | 13:11



Carol Dias está na nuvens com a chegada da segunda filha com Kaká, Sarah. Nesta quarta-feira, dia 15, a influenciadora compartilhou um momento fofíssimo de quando os enteados, Lucca e Isabella, e a filha Esther visitaram a pequena no hospital.

Na legenda, ela foi bem sucinta ao escrever:

Muito amor.

O nascimento de Sarah foi anunciado pelo vovó, Simone Leite, mãe de Kaká. Nas redes sociais, ela escreveu:

Sim, ela chegou! Pegou todos de surpresa! Para aqueles que estão mandando mensagens pedindo fotos da pequena, calma que em breve iremos postar. Por enquanto se deliciem com esse texto que escrevi em sua homenagem!

Vale lembrar que Lucca e Isabella são frutos do antigo relacionamento do ex-jogador com Carol Celico. Kaká e Dias completaram três anos de casados em novembro de 2022. A filha mais velha do casal, Esther, tem dois anos de idade.