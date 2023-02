Lore Improta dispara sobre comentários a respeito da dança de Léo Santana: Desejar o marido dos outros é pecado

15/02/2023 | 13:10



Lore Improta arrancou risadas de seus seguidores com um vídeo compartilhado na última terça-feira, dia 14, ao fingir estar brava com os comentários sobre os vídeos de Léo Santana dançando Zona de Perigo. A dançarina começou falando que queria pedir respeito:

- Gente, eu estava calada esse tempo todo porque achei que iria ser passageiro, mas realmente está ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país. As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do país, vocês tem noção? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Pois é! Ninguém me respeita mais. Eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês, minha gente: #LoreMereceRespeito. Não é, dona Jojo Todynho?

Continuando seu desabafo, Lore disse que entende todo o alvoroço, afinal não é todo dia que um vídeo desses surge nas redes sociais. A artista também se solidarizou com os outros homens do Brasil:

- Não é todo dia que um homão desses, de dois metros de altura, aparece desse jeito aí, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes era só paisagem, comida. Eu tenho noção disso. E assim: homens, eu sei que deve ser muito difícil competir com um homem assim. Eu vim aqui justamente deixar toda a minha solidariedade para vocês. Eu sei que isso destruiu vários casamentos, namoros, juntamentos, a autoestima, então se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, gente.

Curtindo a folia...

Deixando a falsa raiva de lado, Improta curtiu o bloco de Carnaval de seu amado. Mas ela fez isso discretamente, já que a dançarina estava com uma fantasia de esqueleto - e disfarçou até o rosto com uma pintura nele inteiro.

Junto a ela vários amigos curtiram para pular na pipoca e estavam todos com a mesma fantasia. No Instagram, a mãe de Liz compartilhou algumas fotos e um vídeo dançando o hit de Léo Santana.