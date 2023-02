MC Daniel revela detalhes sobre assalto que sofreu com Mel Maia e conta que bandidos apontaram uma arma para a atriz

15/02/2023 | 10:10



Mel Maia e MC Daniel sofreram um assalto na última segunda-feira, dia 13, no Rio de Janeiro. Segundo a atriz, os ladrões levaram o veículo em que eles estavam e todos os pertences pessoais.

Mel chegou a fazer um apelo público nas redes sociais, pedindo que os itens fossem devolvidos, e parece que funcionou. Em conversa com o Metrópoles, MC Daniel contou que o carro e todos os celulares foram encontrados na manhã da última terça-feira, dia 14:

- Achamos o carro em Taquara, perto do Recreio do Bandeirantes, com todos os pertences dentro.

O cantor também deu detalhes de como a abordagem aconteceu. Daniel contou que estava voltando de um jantar com a namorada, amigos e familiares da atriz quando o veículo foi cercado.

- Estava eu, a Mel, a amiga dela, minha cunhada, minha sogra e meu sogro, quando de repente fecharam nosso carro, e vimos que ia ser um assalto. Eles foram no vidro da minha sogra e falaram: Dá o celular, dá o celular. Tem gente atrás? Aí quando eu vi que iam pegar nossos celulares, eu peguei e joguei o meu no banco de trás.

Segundo Daniel, os assaltantes portavam armas de fogo e acabaram apontando uma para Mel Maia até que ela saísse do carro sem o celular.

- Na hora que ele foi abrir a porta do banco de trás, ele apontou a arma pra Mel e falou: Dá o celular! Mas ele me viu falou: O Fafa mano, é o Fafa. Aí o motorista deles falou: Qual é, deixa ele aí mano. E ele acabou não pegando o meu celular, só mandou todo mundo descer do carro e eu falei: Não esculacha não, só tem família aqui! Mas acabaram levando o carro e meu celular que estava no banco de trás.

Apesar do momento tenso, todos os envolvidos estão bem!