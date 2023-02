Inter empata com Sampdoria e deixa líder Napoli abrir 15 pontos no Italiano

13/02/2023 | 18:59



Depois de duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano, a última delas sobre o rival Milan, a Internazionale de Milão empatou sem gols com a vice-lanterna Sampdoria nesta segunda-feira, no Estádio Luigi Ferraris, em partida que encerrou a 22ª rodada da liga nacional. Com isso, deixou o líder Napoli se distanciar ainda mais na classificação.

O time comandado por Simone Inzaghi é o segundo colocado, com 44 pontos, 15 a menos que os napolitanos, donos de 59. A distância para Atalanta e Roma, terceiro e quarto colocados, respectivamente, é de três pontos. Já a Sampdoria continua na zona de rebaixamento, com 11 pontos.

A Internazionale fez um início de primeiro tempo de muita força ofensiva, sempre buscando Lukaku como referência para construir jogadas e empurrou a Sampdoria totalmente para o campo de defesa durante os primeiros 15 minutos. A pressão interista, construída fazia parecer que o gol dos visitantes seria apenas questão de tempo, mas a intensidade diminuiu bastante na segunda metade da etapa inicial.

Até o intervalo, a sensação continuou sendo de domínio da Inter, que tinha a posse de bola e marcava presença no ataque. O problema era a dificuldade de criar jogadas de perigo, até porque a Sampdoria acertou a marcação e não sofreu mais tantos sustos quanto no começo da partida. Assim, o time da casa conseguiu segurar o valioso empate sem gols até o árbitro apitar o fim o primeiro tempo.

No segundo tempo, o time de Milão criou oportunidades de gol esporádicas e não conseguiu balançar a rede. Dimarco teve uma boa chance da entrada da área, mas mandou para fora, rente ao travessão, e Calhanoglu parou em excelente defesa do goleiro Audero. No último lance do jogo, Lautaro Martínez recebeu em boas condições perto da pequena área e se atrapalhou ao dominar a bola para trás, por isso não conseguiu finalizar. Pouco depois, o juiz apitou.