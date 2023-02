Salah se destaca, Liverpool bate Everton em Anfield e ganha 1ª no Inglês no ano

13/02/2023 | 18:55



Foram 44 dias de espera, mas enfim o Liverpool celebrou sua primeira vitória pelo Campeonato Inglês em 2023. Após somar somente um ponto em 12 disputados, a equipe desencantou nesta segunda-feira, com triunfo sobre o desesperado Everton, por 2 a 0. Salah abriu o placar e deu uma assistência, chegando à marca de 100 participações em gols em Anfield em 104 partidas - 71 bolas na rede e 29 passes para gols. O egípcio serviu o holandês Gapko, que desencantou com a camisa do clube.

Com o resultado positivo, o Liverpool ganhou uma posição na tabela do Inglês, ultrapassando o Chelsea e subindo para o nono lugar, com 32 pontos, distante três da zona de classificação para a Liga Europa e a nove da Liga dos Campeões.

A necessidade dos três pontos deixou o jogo aberto e com oportunidades de gols. Em uma rápida cobrança de lateral e inversão de bola, uruguaio Darwin Núñez deu um voleio e ao invés de mandar para o alvo, colocou na cabeça de Gapko, que perdeu a chance ao mandar por cima do alvo logo no começo.

Aos 36 minutos, em rápido contragolpe, Núñez recebeu pela esquerda e, de primeira, cruzou para Mohammed Salah, sozinho, tirar do goleiro a abrir o placar em Anfield. Gol de vital importância na busca para findar a crise.

Curiosamente, o lance foi originado em um escanteio para o Everton no qual o cruzamento longo terminou em cabeçada de Tarkowski na trave. No rebote, a finalização acabou errada e o Liverpool saiu em disparada para abrir o placar do outro lado do campo.

O gol de Salah acabou com jejum de 346 minutos sem bolas na rede dos comandados de Jürgen Klopp. O time vinha de duas derrotas por 3 a 0 (Brighton e Wolwerhampton) e empate sem gols com o Chelsea. O último gol havia sido no revés diante do Brentford, por 3 a 1.

Depois de muitos tropeços seguidos, o Liverpool foi para o intervalo com vantagem momentânea e em paz. E a volta do descanso foi mais uma vez com festa. Novo contra-ataque rápido, Salah recebeu na direita e cruzou para Gakpo, livre, ampliar logo aos 3 minutos. A comemoração foi em forma de alívio, com sinal da cruz e agradecimento aos céus. Enfim o holandês desencantou no novo clube.

Mesmo com boa vantagem no placar, o Liverpool aproveitou a fragilidade do oponente para seguir dominante e chegar mais vezes no ataque. Faltou capricho, porém, mas a vitória acabou concretizada para festa e alívio.