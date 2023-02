Forte chuva suspende jogo entre Ituano e São Bernardo

Da Redação



12/02/2023 | 21:34



A intensa chuva que caiu sobre a cidade de Itu acarretou na suspensão da partida entre Ituano e São Bernardo, marcada inicialmente para às 20h30 deste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Com o gramado encharcado, o jogo sequer chegou a ser iniciado. Jogadores e arbitragem aguardaram cerca de 1 hora, mas as condições do campo não melhoraram. Após conversas dos árbitros com os atletas e as comissões técnicas, houve o consenso de que não havia condições de a partida acontecer.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou que o jogo foi remarcado para o dia 22 de fevereiro, quarta-feira, com horário a definir.

A próxima partida do Tigre está marcada para a próxima quarta-feira, 15, contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já a equipe de Itu encara o Mirassol na quinta, 16, fora de casa.