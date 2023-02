Bayern faz valer mando de casa, vence o Bochum, e mantém a liderança do Alemão

11/02/2023 | 13:49



Com uma vitória protocolar, o Bayern fez valer o mando de campo neste sábado, derrotou o Bochum por 3 a 0, em Munique, e assegurou a liderança do Campeonato Alemão chegando aos 43 pontos.

O triunfo foi consolidado sem sustos. Thomas Muller abriu o placar no primeiro tempo enquanto Coman e Gnabry definiram o resultado na etapa complementar. Se o resultado foi bom para o Bayern, o Bochum não tem o que comemorar. Com 19 pontos, a equipe luta para tentar sair das últimas posições na tabela.

Na próxima rodada do Alemão, o Bayern visita o Borussia Monchengladbach no sábado, enquanto o Bochum recebe o Freiburg, no mesmo dia, em busca de uma reabilitação dentro da competição.

O Bayern de Munique teve a sua primeira boa chance aos 16 minutos. Chouppo-Moting alcançou um passe por cima e, de cabeça, quase movimentou o placar. Diante de um adversário que se preocupou mais em defender, o gol acabou saindo no final do primeiro tempo.

Thomas Muller recebeu a bola em condição legal, entrou livre na área e só tirou do goleiro para balançar a rede e fazer 1 a 0 para o time da casa, aos 41 minutos.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve e o segundo gol logo saiu. Coman foi acionado na área e após boa assistência e finalizou com categoria para aumentar a vantagem aos 19 minutos. Mais solto e com um toque de bola envolvente, o Bayern chegou ao terceiro gol dez minutos depois. Gnabry cobrou pênalti e fez 3 a 0.

Também pela rodada do final de semana, o Borussia Dortmund conseguiu uma importante vitória jogando fora de casa. Os 2 a 0 sobre o Werder Bremen levaram o time aos 40 pontos na classificação, enquanto o Werder se mantém na zona intermediária com 27.

Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo. Aos 22 minutos, após ganhar lance na grande área, Gittens mandou para a rede e fez 1 a 0. Já na parte final da etapa complementar, Brandt soube aproveitar passe de Raphael Guerreiro para fechar o jogo em 2 a 0.

O Freiburg, que atuou diante de sua torcida, também se deu bem neste sábado ao derrotar, de virada, o Stuttgart por 2 a 1. No entanto, os visitantes saíram na frente com Chris Fuhrich em belo arremate de longa distância aos 30 minutos do primeiro tempo. A reação dos mandantes veio aos 15 minutos do tempo complementar. Grifo, cobando pênalti, deixou tudo igual. A virada saiu já no final e novamente com pênalti a favor do Freiburg. Grifo novamente foi para o tiro e decretou a virada de 2 a 1.

Na classificação, o Freiburg segue surpreendendo, contabiliza 37 pontos ganhos, e está a seis pontos do líder Bayern. Já o Stuttgart continua decepcionando a sua torcida. O time está na zona de rebaixamento com 16 pontos e tem apenas três vitórias em 20 rodadas disputadas até aqui.

Jogando na casa do rival, o Bayer Leverkusen derrotou o Hoffenheim por 3 a 1 tenta dar seguimento a sua campanha de recuperação para voltar a integrar o pelotão de frente do torneio. Na zona intermediária, a vitória levou o time aos 27 pontos. Com 19, o Hoffeinheim não vence um duelo há cinco rodadas.

Na partida, o primeiro gol dos visitantes saiu aos seis minutos com Wirtz chutando no canto direito do goleiro. Logo na volta do intervalo, o Leverkusen voltou a balançar a rede. Diaby teve liberdade para entrar na área e fazer 2 a 0. Desnorteado, o Hoffenheim tomou o terceiro aos nove minutos em arremate de Hlozeck. O gol dos donos da casa veio só no final. Nsoki arriscou finalização de longe e diminuiu para 3 a 1.

O Mainz repetiu o placar do Leverkusen e aplicou um 3 a 1 diante do Augsburg. Na briga para se distanciar da parte de baixo da tabela, o resultado levou o time mandante aos 26 pontos, cinco a mais que o Augsburg.

O primeiro tempo foi movimentado. Jae-Sung-Lee abriu o placar aos 21 minutos e ampliou logo depois com Onisiwo. Aos 28 minutos, Demirovic descontou tornando o ritmo da partida mais intenso. O gol que definiu a vitória do Mainz saiu aos sete minutos. Jae-Sung-Lee recebeu presente da da defesa e chutou forte, da entrada da área, para fechar o placar em 3 a 1.