Ex-astro teen da Nickelodeon Cody Longo é encontrado morto, saiba mais

11/02/2023 | 13:11



O ex-astro teen da Nickelodeon Cody Longo foi encontrado morto em sua casa. Segundo o TMZ, o artista estava deitado em sua cama quando os policiais entraram na residência, na última quarta-feira, dia 8. Isso porque sua esposa, Stephanie, não estava conseguindo entrar em contato com ele e suspeitas de que algo havia acontecido com Cody começaram.

Sem retorno do amado, ela decidiu acionar a polícia. E, como o artista não atendeu a porta, as autoridades decidiram derrubá-la, e o encontraram já sem vida.

- Ele era um pai incrível e o melhor marido. Nosso mundo está destruído, disse Stephanie ao TMZ.

De acordo com alguns familiares de Cody, ele teve problemas com o álcool por anos, mas foi internado em uma clínica de reabilitação em 2022. Por ter convivido com o vício por muito tempo, sua família acredita que a causa da morte foi uma recaída do artista.

Vale lembrar que Cody Longo estrelou em produções, como Nashville, As Apimentadas: Ainda Mais Apimentadas e Hollywood Heights. O ator de 34 anos de idade também deixa três filhos, uma menina, de sete anos de idade, e dois meninos, um de cinco, e outro de um ano de idade.