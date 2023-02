Vinícius Júnior está escalado para jogar no Real Madrid

11/02/2023 | 12:59



Vinícius Júnior está escalado para o papel de protagonista do Real Madrid na final do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece às 16h de hoje, diante do saudita Al-Hilal, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos. Fisicamente bem, o atacante precisa de concentração e força mental para ser decisivo e levar o time merengue ao título.

Rodrygo, por sua vez, não sabe se será titular, dado o retorno do francês Karim Benzema, que se juntou ao grupo do técnico Carlo Ancelotti. Os atacantes brasileiros, assim como todo o elenco merengue, viveram momento de oscilação desde o retorno das atividades do futebol europeu, ao término da Copa do Mundo do Catar.

Vinícius Júnior sofre constantemente perseguição de torcedores adversários, que o ofendem com insultos racistas e incitação à violência.