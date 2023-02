Flirp confirma 2ª edição para outubro deste ano em Ribeirão Pires

Beatriz Mirelle



A 2ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) está marcada para 28 e 29 de outubro. Com apoio do Diário, o evento promovido pela Prefeitura prestará homenagem para a escritora Clarice Lispector e tem como objetivo despertar o encantamento do público pela leitura. O investimento será de R$ 300 mil e haverá 40 tendas de editoras.

Para o diretor de Patrimônio Histórico de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte, e o curador da Flirp, Reynaldo Bessa, a expectativa é bater o número de visitantes do ano passado, que somou 18 mil pessoas. Em uma projeção ambiciosa, querem alcançar 36 mil turistas nos dois dias. “A Flirp existe para mostrar que o livro existe e precisa ser celebrado. Ele é o grande difusor de linguagens. A nossa intenção é ser maior que qualquer limite geográfico”, comenta Duarte.



A ideia de realizar a Flirp surgiu na gestão do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL). O processo de curadoria da nova edição se iniciou há poucas semanas, após a escolha de Clarice como identidade central do evento. “O objetivo era prestigiar as mulheres. Outras escritoras estavam na lista, mas levamos em consideração a representatividade e a obra intrigante de Clarice”, explica Bessa. Segundo o curador, ela foi a primeira no Brasil que colocou a mulher em primeiro plano, não mais como coadjuvante. “Nos livros dela, a mulher não estava mais na idealização social. Ela traz as inquietações desse universo, com influências de Virginia Woolf e Katherine Mansfield.”



Além das novas editoras, a feira terá programações como contação de histórias, música, rodas de conversa/palestras e lançamentos. “Sobre a Clarice, vamos falar do contexto histórico que ela nasceu, a luta para publicar seu primeiro livro até sua morte e o ‘pós-Clarice’. Passaremos por todas essas fases”, completa Bessa.



De acordo com Duarte, o brasileiro lê, em média, um livro e meio por ano. Nesse contexto, a Flirp vem como uma forma de fazer os não-leitores se sentirem atraídos pela literatura. “É sempre um desafio porque uma coisa é a quantidade lida, outra o filtro do que é lido. Por conhecer os índices nacionais, criamos estratégias para reverter essa situação”, destaca Bessa.

APOIO

Mais uma vez, o Diário é um dos apoiadores da Flirp, o que, para os organizadores, é um diferencial para a feira. “Essa parceria foi decisiva para o sucesso da primeira edição, seja pelo acompanhamento e acolhida como a cobertura da imprensa”, analisa Bessa.



Duarte pontua que cada apoiador possui uma função essencial. “O Diário contribuiu para atrair os 18 mil visitantes que tivemos em 2021. Nada melhor do que ter um parceiro com credibilidade e qualidade editorial conhecidas pelas sete cidades. É algo que agrega e valoriza o evento”, detalha.



Na programação deste ano, também terá a premiação da mostra cinematográfica do Trilhar Ribeirão Pires. A Flirp acontecerá nas Ruas Felipe Sabbag, Domingos Morgado, Leonardo Meca e Paço Municipal. As principais atrações e horários dos dois dias serão divulgados em breve.