Príncipe e William e Kate Middleton são recebido por vaias em evento

10/02/2023 | 12:11



Príncipe William e Kate Middleton estão acostumados a serem recebidos com aplausos e muita tietagem dos súditos. Contudo, de uns tempos para cá, a situação mudou. Desde o lançamento do livro de Príncipe Harry, intitulado O Que Sobra, em que o caçula de Lady Diana expôs os podres da família, os membros da realeza estão pisando em ovos. No evento mais recente, William e Kate chegaram na Cornualha, Inglaterra, em meio a gritos e xingamentos de um manifestante que desejava o fim da monarquia. Uepa!

De acordo com Daily Mail, o jornalista Matt Wilkinson presenciou o momento em que o homem foi preso por gritar tais palavras ao casal. Na legenda do vídeo publicado pelo repórter, ele explica:

Um manifestante segurando um papel atrapalhou o passeio da Kate e do William e gritou: Chega de monarquia. Ele foi mantido preso pela polícia local até o Príncipe e a Princesa partirem.

Wilkinson ainda contou que o manifestante disparou: É o século 21, nós não precisamos de monarquia, essa p***a é ridícula!