Mesmo com rumores de término, Arlindinho Cruz volta a falar sobre suposto romance com Alessandra Negrini

10/02/2023 | 10:11



Mais uma vez o suposto romance de Alessandra Negrini e Arlindinho Cruz voltou a ser comentado. Mas desta vez foi o próprio filho do sambista Arlindo Cruz quem resolveu quebrar o silêncio. De acordo com informações do jornal Extra, ele respondeu o questionamento de um seguidor nas redes sociais sobre a atriz cantando um samba, mas a publicação já não está mais disponível na web.

Em uma caixinha de perguntas, um internauta quis saber mais sobre a relação dos dois:

Está pegando a Alessandra Negrini meu padrinho? Se tiver, tirou onda, ao que o músico respondeu cantando Quer Saber da Minha Vida, Vai na Macumba, de Dudu Nobre:

- Pra quem gosta de fofoca pra quem gosta de quizumba, quer saber da minha vida, vai na macumba. Vou gravar essa música no próximo álbum. Esse samba é maravilhoso e tem muito a ver com o momento atual da minha vida.

Para quem não acompanhou, Arlindinho e a atriz viveram um breve romance em 2022 e chegaram a ser flagrados juntos circulando pelo Rio de Janeiro, além de rodas de samba do Beco do Rato e do Bar Vaca Atolada, ambas no Centro da cidade carioca.

Alessandra queria manter o romance sob sigilo, ficando irritada quando os dois foram descobertos, já que eles evitavam circular juntos em lugares frequentados por paparrazzi. Mas o cantor resolveu comentar com pessoas próximas sobre seu envolvimento com a atriz. Agora, no entanto, ao que tudo indica, eles não estão mais juntos - e a atriz chegou a evitar encontrar Arlindinho ao conferir o ensaia da Mangueira na quadra recentemente.

E Alessandra postou um vídeo nas redes sociais com alguns trechos de música que podem ser indiretas para Arlindinho. Eita!