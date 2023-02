Brasil empata com a Colômbia e decide Sul-Americano Sub-20 com Uruguai no domingo

10/02/2023 | 00:10



Assim como diante do Paraguai, coube ao goleiro do Brasil o papel de protagonista do duelo com a Colômbia, nesta quinta-feira, no Estádio El Campín, em Bogotá, pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Kaique, substituindo Mycael, defendeu um pênalti e foi o responsável por segurar o 0 a 0 no placar até o fim.

Com o resultado, a seleção brasileira não faz mais uma campanha perfeita e ficou em segundo lugar no hexagonal, com 10 pontos. No domingo, o duelo com o Uruguai, líder com 12, definirá o campeão do torneio. A Colômbia é terceira colocada, com 7, seguida de Venezuela, 2, Equador e Paraguai, ambos com 1 ponto.

O duelo começou tenso entre os jogadores de Brasil e Colômbia. Os donos da casa, com apoio da torcida e necessidade de resultado positivo para deixar a seleção brasileira para trás na tabela de classificação, não aceitaram uma comemoração de Marlon Gomes ao afastar uma bola no campo de defesa e foram tirar satisfação. O árbitro acabou punindo o atleta brasileiro.

Os primeiros minutos foram mais equilibrados, com poucas chances criadas. Aos poucos, a Colômbia começou a criar algumas dificuldades para o Brasil. O goleiro Kaique foi acionado algumas vezes. Não demorou muito para a seleção brasileira responder e tomar as rédeas do jogo até o apito final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Colômbia voltou com confiança renovada. Mas, aos 6 minutos, um susto. Em uma decisão polêmica, a arbitragem assinalou penalidade máxima para os donos da casa após um encontrão do goleiro brasileiro com Alexis Castillo. Na cobrança, Kaique, que é jogador do Palmeiras, provocou o rival, conseguiu desconcentrá-lo e defendeu o pênalti.

O duelo não conseguiu ganhar emoção mesmo com as substituições promovidas pelos técnicos. Em noite pouco criativa, faltou aos dois conjuntos arriscar mais em busca do gol e da vitória. Nem mesmo a expulsão do colombiano Torres, aos 14, permitiu ao Brasil uma reação.

Nos acréscimos, Luis Guilherme ainda passou perto de dar a vitória ao Brasil em chute de fora da área que passou perto. O placar, no entanto, não sofreu alterações e terminou do mesmo jeito que começou, sem gols.

Na rodada final do Sul-Americano Sub-20, o Brasil decidirá o título com o Uruguai. As classificações para o Mundial da categoria, que acontece em maio na Indonésia, e para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro, já estão garantidas para brasileiros e uruguaios.

O Pan e o Mundial ainda contarão com a Colômbia. Resta a definição de uma vaga para o torneio da Indonésia: Venezuela, Equador e Paraguai estão na disputa. Confira a tabela da 5ª e última rodada do hexagonal final, agendada para domingo: 18h - Equador x Paraguai - El Campín; 18h - Venezuela x Colômbia - Metropolitano de Techo; e 22h - Brasil x Uruguai - El Campín.