Água Santa vence o Santo André por 2 x 0 no Paulistão

Pamela Cadamuro



09/02/2023 | 20:21



O Água Santa derrotou o Santo André por 2 x 0 na casa do adversário nesta quinta-feira (9), pela 7º rodada do Paulistão. A partida aconteceu no estádio Bruno José Daniel.

Bruno Mezenga marcou os dois gols do time de Diadema, o primeiro aos 16 minutos do primeiro tempo e com a assistência de Júnior Todinho. No segundo tempo veio mais um, dessa vez de cabeça e com o apoio de Reginaldo Lopes no cruzamento.

O Santo André chegou a fazer algumas substituições, mas não conseguiu pontuar. Apesar do resultado, o Santo André teve mais posse de bola durante a partida.

Agora, o próximo jogo do Água Santa será em casa, no domingo (12), contra o Palmeiras.