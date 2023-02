Volkswagen suspende produção de veículos por falta de peças em São Bernardo

09/02/2023 | 18:13



A fábrica da Volkswagen em São Bernardo vai paralisar a produção de veículos a partir da quarta-feira de cinzas (22), até o dia 3 de março. De acordo com as informações, o motivo é a insuficiência de peças. A medida também vale durante o mesmo período para a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, enquanto a fábrica de motores da montadora, com sede em São Carlos, no interior de São Paulo, vai interromper os trabalhos de 20 de fevereiro a 1º de março. Os trabalhadores entrarão em ''''férias coletivas''''.

Segundo a Volkswagen, a parada no Grande ABC, cuja unidade monta os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro, estava programada desde o ano passado, como "parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes", disse, em nota. Na fábrica de Taubaté (SP), onde iniciou a produção do Polo Track, sucessor do Gol, a produção seguirá normalmente, em dois turnos, durante fevereiro, informa a Volkswagen.

Nos últimos meses, a melhora na disponibilidade de componentes eletrônicos permitiu à indústria automotiva aumentar o ritmo de produção, recompor estoques e atender pedidos de locadoras que estavam atrasados. A maioria das montadoras está conseguindo produzir sem interrupções desde a volta das férias de fim de ano, mas as paralisações na Volkswagen mostram que a irregularidade no fornecimento de peças ainda não foi totalmente superada.

Confiante na melhora gradual do abastecimento, a Anfavea, entidade que representa os fabricantes de veículos, divulgou no mês passado previsões que apontam para um crescimento de 3% das vendas e de 2,2% da produção neste ano. Os resultados de janeiro, porém, frustraram as expectativas da indústria, que vê sinais de desaceleração da demanda em decorrência da elevação das taxas de financiamento.

GENERAL MOTORS JÁ PAROU PRODUÇÃO

A GM (General Motors) já parou a produção do Onix, seu modelo mais vendido, na segunda-feira da semana passada. Em férias coletivas, os operários só voltam depois do Carnaval, no dia 23 de fevereiro. A montadora informa que a parada da unidade de Gravataí (RS), onde o modelo é produzido, se deve a atualizações e modernizações técnicas do processo produtivo.