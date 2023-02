Irving estreia com vitória nos Mavericks, Celtics vencem e Warriors perdem na NBA

09/02/2023 | 09:05



A rodada de quarta-feira da NBA contou com a estreia vitoriosa de Kyrie Irving pelo Dallas Mavericks, com uma importante vitória do Boston Celtics e um novo tropeço do irregular Golden State Warriors. A noite foi cercada ainda de rumores sobre transferências, com destaque para a possível ida de Kevin Durant para o Phoenix Suns.

Em Los Angeles, o Dallas Mavericks derrotou os Clippers por 110 a 104. O destaque foi a estreia de Kyrie Irving, que estava no Brooklyn Nets e passou a ser reforço da equipe do Texas nos últimos dias. O novo jogador da equipe contribuiu com 24 pontos e foi o cestinha dos Mavericks, diante do desfalque de Luka Doncic.

"Foi muito bom fazer a estreia deste jeito. Foram quase 96 horas bem agitadas, mal dormi em alguns momentos", comentou Irving, ao comentar sobre sua mudança de Nova York para Dallas. "Esta é a primeira vez que mudo de equipe no meio da temporada. Então, foi algo novo para mim. Estou empolgado por estar aqui."

Diante do pouco tempo de treino com os colegas, Irving revelou qual foi o recado que deu aos novos companheiros de time. "A coisa mais importante que destacamos era que, como time, não iríamos forçar a bola para mim. Temos que jogar basquete de forma natural. Eles não precisam jogar sempre para mim. Posso jogar sem a bola", declarou.

Pelos Clippers, Norman Powell saiu do banco de reservas para anotar também 24 pontos. O triunfo foi importante para os Mavericks, que têm no time de Los Angeles um adversário direto na briga pela vaga nos playoffs na Conferência Oeste. O time de Dallas agora ocupa o quarto lugar da tabela, com 30 vitórias e 26 derrotas, enquanto os Clippers estão em sexto (31/27). Somente os seis primeiros colocados avançam diretamente aos playoffs.

Tentando sonhar com esta briga direta, o Golden State Warriors voltou a tropeçar. Fora de casa, foi batido pelo Portland Trail Blazers por 125 a 122, em outro confronto, desta vez por uma vaga no play-in, a repescagem que dá vaga nos playoffs. Sem Stephen Curry, os atuais campeões da NBA apostaram em Jordan Poole, cestinha do duelo, com 38 pontos.

Klay Thompson contribuiu com 31, enquanto Damian Lillard foi a grande estrela da noite, com um "triple-double" de 33 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. O resultado deixou os Trail Blazers na cola dos Warriors. O time de Portland é o 10º (27/28), enquanto a equipe de São Francisco está em 9º (28/27).

Pela Conferência Leste, a noite também foi de confronto direto. O Boston Celtics, líder da tabela, venceu o Philadelphia 76ers, terceiro colocado, por 106 a 99. Após oscilações, o time de Boston soma sua segunda vitória seguida, exibindo um retrospecto de 39/16, a melhor campanha do campeonato até agora. Os Sixers ocupam o terceiro posto, com 34/19.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 118 x 104 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 113 x 85 Detroit Pistons

Miami Heat 116 x 111 Indiana Pacers

Boston Celtics 106 x 99 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 112 x 98 San Antonio Spurs

Houston Rockets 128 x 130 Sacramento Kings

Utah Jazz 118 x 143 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 104 x 110 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 125 x 122 Golden State Warriors

