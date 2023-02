United reage contra Leeds, mas só empata e encerra série de vitórias em casa

08/02/2023 | 19:13



O Manchester United escapou de uma derrota para o Leeds nesta quarta-feira, no Old Trafford, ao transformar uma desvantagem de dois gols em um empate por 2 a 2, em jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Inglês. Apesar da reação, graças a gols de Sancho e Rashford, o resultado não foi dos melhores para o time comandado por Erik Ten Hag, pois perdeu a oportunidade de se aproximar do rival City na tabela do inglês, além de ter encerrado uma série de 13 vitórias em casa.

Com 43 pontos, continua em terceiro lugar, a dois pontos do City, que tem 45, em segundo, e está com um jogo a menos. O líder Arsenal, com 50, tem dois jogos para repor.

O United entrou em campo sem dois de seus jogadores brasileiros. Casemiro foi ausência para cumprir suspensão por expulsão e Antony ficou de fora por causa de uma lesão não detalhada. Segundo o treinador Erik Ten Hag, não se trata de um problema sério e o atacante deve voltar a ficar à disposição em breve. O volante Fred, portanto, era o único representado do Brasil em campo.

O início do jogo foi de muita frustração para os torcedores presentes no Old Trafford, já que o Leeds abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, quando Gnoato chutou rasteiro após tabela com Bamford para superar o goleiro De Gea. O United teve um momento de volume ofensivo e ficou perto do empate, mas diminuiu o ritmo na reta final antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa foi surpreendido muito cedo mais uma vez. Summerville marcou o segundo gol do Leeds aos dois minutos, ao tentar cruzar a bola e contar com um desvio em Varane para colocar a bola na rede. Os jogadores do United reclamaram de um toque de mão no lance, mas o VAR confirmou a legitimidade do gol.

A reação só veio após Erik Ten Hag fazer modificações, com a entrada de Facundo Pellistri no lugar de Garnacho e Sancho na vaga de Weghorst. O jovem Pellistri entrou em campo com muita vontade e, três minutos após sair do banco, ganhou uma bola parto de área. Em seguida, cruzou para Rashford diminuir, de cabeça.

O bom momento quase foi suprimido pelo Leeds, que colocou uma bola na trave minutos depois, com Aaronson, mas Sancho também foi decisivo e marcou, aos 24, o gol do empate. Apesar dos esforços, a virada não veio.