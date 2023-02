Renato Augusto completa 35 anos adaptado a novo estilo: 'Desfruto mais do jogo'

08/02/2023 | 17:09



Dono de uma carreira vitoriosa, mas atrapalhada por lesões, Renato Augusto pôde comemorar o aniversário de 35 anos, nesta quarta-feira, satisfeito com sua condição física e pela fase vivida no Corinthians. Titular nos três últimos compromissos pelo Paulistão, com duas assistências, o meia tem ajudado o time com seu habitual estilo de jogo que combina qualidade técnica e inteligência, porém adaptado à realidade de atleta mais experiente, o que também o ajuda a viver cada partida de maneira mais prazerosa.

"Hoje eu desfruto mais do jogo. Eu curto mais o jogo. Você começa a entender onde tem os espaços, o porquê disso estar acontecendo, o porquê de o time começar a evoluir no jogo, ou porque começa a cair. Eu acho que quando você começa a entender isso, você desfruta mais. Em alguns momentos, eu tento fazer coisas para o time evoluir, às vezes nem sou eu que vou tocar na bola, mas eu tento fazer algumas coisas dentro de campo. Antes eu corria o jogo, hoje eu jogo o jogo", afirmou.

Campeão brasileiro em 2015 e da Recopa Sul-Americana, diante do São Paulo, em 2013, Renato voltou ao Corinthians em 2021 após passagem pelo Beijing Guoan, da China. Durante o ano passado, chegou a ser desfalque por 13 partidas por causa de uma lesão, o que não o impediu de ser um jogador importante ao longo da temporada. Como precaução, ele recebe um tratamento cauteloso dentro do clube e trabalha dentro de um cronograma especial.

Quando chegou ao time alvinegro para sua primeira passagem, em 2013, já carregava um histórico de lesões sofridas como jogador do Bayer Leverkusen, e conseguiu se reerguer. "Eu vim para cá em um momento delicado, eu estava sentindo dores. Eu conseguia jogar, mas não estava me sentindo à vontade, e foi aqui que eu me reencontrei, onde eu atingi o meu ápice. Agradeço ao clube, que até nos momentos mais difíceis, esteve do meu lado, que comprou a ideia. Depois eu pude retribuir dentro de campo", disse.

Apesar de suas vitórias pelo Corinthians, Renato também valoriza momentos em que o desfechos negativos dentro de campo serviram para desencadear demonstrações do amor incondicional cultivado pelo torcedor corintiano, como ocorreu após o título da Copa do Brasil perdido para o Flamengo no ano passado.

"As partidas da Recopa, para mim, foram memoráveis por ter sido um clássico, final sul-americana, fiz um gol bonito, realmente foi marcante. A minha volta para o clube também foi marcante. Além disso, mesmo com a derrota para o Flamengo na final da Copa do Brasil no ano passado, a segunda partida no Maracanã foi muito marcante para mim, principalmente depois do jogo em que, mesmo com a derrota, a torcida começou a cantar eu nunca vou te abandonar, porque te amo. Além disso, ainda encaixo o jogo contra o Vasco, em 2015, que garantiu o título Brasileiro", disse.

Ao lado de seus companheiros do Corinthians, Renato Augusto se prepara para o duelo com o São Bernardo, no ABC Paulista, marcado para as 21h30 desta quinta-feira, pela sétima rodada do Paulistão.