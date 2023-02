Escola Municipal fica alagada após forte chuva em São Caetano; veja fotos

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



07/02/2023 | 16:08



Matéria atualizada às 17h10

A EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dom Benedito Paulo Alves de Souza, localizada no bairro Santa Paula, ficou alagada após as fortes chuvas que atingiram São Caetano no início da tarde desta terça-feira (7).

Funcionários da instituição de ensino integral tentam retirar o acúmulo de água dos corredores, quadra, salas de aulas, pátio interno e externo e de outros ambientes da unidade.

Segundo professor que atua na escola, e prefere não ser identificado, pais e estudantes ficaram bem assustados sem conseguir sair por conta do alto volume de água. "Começou a encher às 14h25 e, por volta das 15h, os pais vieram buscar os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental e não conseguiram sair. Foi tenebroso, as pessoas estavam bem assustadas", conta.

Até o momento, alguns alunos do primeiro ao quinto ano, ainda estão na escola e aguardam a chegada dos familiares para poder sair.

Questionada, a Prefeitura de São Caetano não informou se irá enviar equipes à escola para auxiliar na saída dos estudantes e para desobstruir a água dos ambientes.

Além do episódio desta terça-feira, o docente afirma que já passou por mais de dez alagamentos na instituição. “A escola, que era estadual e foi municipalizada, está muito velha e nunca passou por reforma. É um prédio muito antigo, que não comporta a quantidade de alunos que temos. No total, são 16 turmas e não aguenta tudo isso de alunos. De novembro a março, período das fortes chuvas, vira um caos aqui (na instituição). Já passei por mais de dez enchentes, uma por ano”, denuncia o docente.

“Quando chove no fim de semana, os funcionários têm que chegar cedinho na segunda-feira para poder limpar a escola que está geralmente inundada. Não sabemos mais o que fazer, é funcionário debaixo d’água, pessoas entrando na enchente, crianças assustadas, é terrível. Além de professor, tenho uma filha que estuda na rede municipal, como pai, jamais colocaria minha filha nessa escola”, finaliza.